加密貨幣市值蒸發近500億 比特幣跌破6800美元

受南韓加密貨幣交易所遭駭客攻擊消息影響，加密貨幣總市值蒸發近 500 億美元，今 (11) 日比特幣價格續挫，跌破 6800 美元。

CoinDesk 數據顯示，台北時間週一晚間 9 點 21 分，比特幣下跌 0.11%，至 6758.70 美元；以太幣上漲 1.15%，至 531.86 美元；萊特幣上漲 0.22%，至 107.16 美元；瑞波幣下跌 0.71%，至 0.58 美元。

2018 年以來，比特幣價格跌幅，已超過 50%；上週五 (6 月 8 日)，加密貨幣總市值尚有 3460 億美元，截至目前為止，已減至 2970 億美元左右。