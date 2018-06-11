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中央社

脫黨選台北市長 呂秀蓮：登記前保持參選

中央社2018/06/11 21:53
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者呂欣憓台北11日電）表態脫黨選台北市長的前副總統呂秀蓮今天表示，選舉還是要選，「我脫黨是脫了，黨證我還是會珍惜，到登記之前保持參選」，但最近不會和兼任民主進步黨主席的總統蔡英文見面。

呂秀蓮日前聲明「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！Bye Bye！民進黨！」至於蔡總統希望拜會，呂秀蓮說，「相見不如不見」。

呂秀蓮晚間在競選辦公室舉行座談會，邀民眾對談時表示，這時要鼓勵大家開創新氛圍，認真思考和大家有關的議題，不是哪個黨、哪個人說了算。

她說，總統參選人要政黨推薦，市長參選人重要的是市民推薦，她問在場民眾：「請教大家我要不要選下去？」民眾隨即給予熱烈掌聲。

呂秀蓮表示，她還在努力，並看著在場的無黨籍台北市議員李慶元表示：「如果大家支持，我們無黨之黨，互相支持之下，努力把理想分享給大家。」

被民眾詢問是否另組政黨，她說，「不需要」，她最近辦座談會，回應如果不錯，大家可加入，這樣很好的第三言論空間就有了。

至於總統府秘書長陳菊9日拜訪呂秀蓮，呂秀蓮說，她和陳菊曾共患難，她、陳菊及前台中市長張溫鷹是黨外三女俠，那天三人純敘舊。

她說，陳菊當天問她何時讓蔡總統拜訪，她說「不敢當」，陳菊任務沒達成；她沒排除和蔡總統見面的可能性，「如果改天要下廚房可以一起下廚房」，較輕鬆一點，聽說蔡總統很會下廚，改天向蔡總統學習，但媒體現在在追這個新聞，「所以我不見。」

此外，美國總統川普（Donald Trump）和北韓領導人金正恩明天會面，呂秀蓮表示，如果川金會、南北韓有很好的結局，邁向兩韓和平統一，她認為第二個壓力就轉到兩岸關係。

她說，長期以來台灣有群人有空就去北京，談的話都差不多，另一群人在台北街頭是另一種主張，如果南北韓可自己解決問題，為什麼台灣2000多萬人不能有機會講出心裡想的話。（編輯：李明宗）1070611

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