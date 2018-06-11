敘利亞新增92萬人無家可歸 創7年來新高

（中央社日內瓦11日綜合外電報導）聯合國今天表示，在今年前4個月，敘利亞國內無家可歸人數新增超過92萬人，是敘利亞7年內戰國內無家可歸人數增加最快的一段時期。

聯合國的敘利亞人道協調官員孟茲（PanosMoumtzis）在日內瓦告訴記者：「我們正在見證敘利亞最大規模的流離失所…從1月到4月，無家可歸人數增加超過92萬人。」

孟茲說：「這是從內戰開始，我們在這麼短時間，所看到的最多新增無家可歸人數。」

根據聯合國公布的數據，新一批無家可歸的人，使飽受戰爭蹂躪的敘利亞國內流離失所人數增至620萬人，另外還有約560萬敘利亞難民逃至鄰近國家。