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中央社

內政部身分證設計活動 得獎作品揭曉

中央社2018/06/11 22:19
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者謝佳珍台北11日電）內政部「身分證明文件再設計」得獎作品今天揭曉，設計師魯少綸的作品「形｜SHAPE」獲「設計獎」，這件作品將成為未來新式身分證設計參考，且魯少綸也能與內政部直接溝通。

目前國民身分證已發行超過10年，內政部正研擬晶片國民身分證換發計畫，將朝「自然人憑證、國民身分證」二合一方向規劃。

為讓新式身分證能擁有多元創新的設計思考，內政部2月26日起舉辦「身分證明文件再設計徵選活動」，共收到1109件民眾投稿，分為初審及決審兩階段。

內政部於4月21日起至5月11日開放網路票選的初審，選出最高票一件，與評審團評審出7件，合計8件作品進入決審；再由評審團與政府相關部會代表共同評審出人氣獎、創意獎與設計獎各1件。設計獎作品，將作為未來新式身分證設計參考的依據。

根據內政部「身分證明文件再設計」網站公布資料，獲獎作品今天揭曉，設計獎由設計師魯少綸的作品「形｜SHAPE」獲得。

網站資料指出，魯少綸以台灣玉山山脈高線圖作為主要卡面圖紋設計，透過設計將版面梳理整潔，且欄位具有足夠延展性，易配合姓名長度調整，在雙語的排版上也明瞭易讀，使作品具有高度實行可行性。

創意獎則由設計師蘇意茹的「族群?山海?國際」奪得，評審團認為，該作品針對視障族群做的缺角設計非常特別，不同於大部分作品僅以點字思考，這種缺角設計雖非高難度手法，實際製作也不無可能，但在目前社會上的確非常罕見，「若未來能付諸實踐，代表台灣社會所追求的進步價值，將是別具意義的創舉。」

曾因國族認同問題受關注的作品「嶼民在地」，以將近10萬票的網路票選成績獲得人氣獎。

內政部表示，「設計獎」除獎金新台幣12萬元外，該作品將成為新款身分證設計的重要依據，作者也能與內政部直接溝通。（編輯：趙蔚蘭）1070611

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