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中央社

川金會結論 風險顧問預料北韓贏得面子

中央社2018/06/11 22:32
中央社 國際 / NOWnews
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川金會：現場觀察（中央社記者黃自強新加坡11日專電）川金會將登場，美國政治風險顧問方恩格今天指出，美國對非核化無法讓步，但相信會透過提供援助、尊重主權等其他替代方案，讓北韓透過會談贏得「面子」。

美國總統川普與北韓領導人金正恩12日在新加坡聖淘沙的嘉佩樂酒店（Capella Singapore）會談，全球高度關注會談結果。

華府的政治風險顧問方恩格（Ross DarrellFeingold）向中央社記者表示，北韓政權掌握在金正恩手上，他不需要向人民證明什麼，卻能透過會談證明受到美國、南韓、日本與中國的重視，金正恩不只和南韓總統進行高峰會，更和美國總統會談。

方恩格表示，對金正恩來說，能夠赴新加坡與川普會談已是很大的成就，從川普的角度來看也是如此。很多人雖批評川普的外交、政策制定或內閣頻繁異動，但川普在外交上仍有如此大的成就，能夠做到前總統歐巴馬（Barack Obama）、小布希（George W. Bush）等沒有做到的事。

尤其，美國與北韓緊張關係緩和，經濟成長不錯，這對美國年底選舉來說有加分作用，是川普很大的勝利。

對於會談是否有具體成果，方恩格分析，首先要觀察發表何種性質的聲明，其次是是否宣布具體方案，例如設工作小組持續執行川金會結果，特別在核武、飛彈查核，及對北韓的經濟、教育、醫療或其它國際援助。

他認為，美國在非核化部分的讓步空間不大，但也許會口頭讓步，「我們尊重你的主權，不是想要推翻你們的政府」，相信已是很大的讓步。

方恩格指出，川普與金正恩希望全世界看到兩人握手的畫面，傳達「我們很高興會談，細節由工作小組來處理」的訊息。（編輯：廖漢原）1070611

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