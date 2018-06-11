民眾示威反經濟特區 越國會延後批准法案

部分民眾認為，外國投資者在經濟特區獲得土地使用權的期限太長，擔心中國投資者將在3個具有戰略地位的經濟特區中，取得大部分利益，可能對國家領土主權、政治、移民管理等問題產生不利影響。

越南國會本來預計在15日批准通過「經濟特區法」草案，擬定在北中南設立3個經濟特區，計畫給予外商租地期限最長延至99年等優惠。

包括首都河內、胡志明市及其他城市昨天都爆發示威遊行活動，對這項草案表達抗議。

其中在平順省（Binh Thuan）發生的示威遊行演變成為暴動，數千示威者包圍省政府，部分過度激動的示威者向警方扔擲石頭、汽油炸彈，造成數十名警員受傷，汽車和機車被燒毀，已傳出逾100人遭警方逮捕。

平順省政府官員表示，當地暴動情況直到今天下午才平息，警方等單位正在擴大調查，將嚴格處理涉案人士的違法行為。

面對民眾的反對，越南國會今天以表決方式，正式把「經濟特區法」草案延後至今年底召開的下一次會議批准通過，以進一步徵求各界與民眾的意見。

越南國會主席阮氏金銀（Nguyen Thi Kim Ngan）今天表示，昨天若干地方發生了有關「經濟特區法」草案的示威遊行活動，顯示國會討論的議題受到民眾的關注，但是部分民眾因誤會問題真相而過度反應，也不排除民眾的愛國心被不良分子利用，使社會治安受影響。

她呼籲全國民眾保持平靜態度，相信黨和政府的決定，同時「國會一直傾聽人民對國會正在討論法案的意見」。（編輯：高照芬）1070611