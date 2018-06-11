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中央社

川普有撕文件習慣 檔案保管人頭很大

中央社2018/06/11 23:00
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）新聞網站Politico報導，美國總統川普習慣撕毀用過的文件，迫使白宮保管檔案人員得收集碎片，用膠帶黏合，活像「拼圖」。

法新社報導，曾擔任白宮檔案管理人員的拉堤（Solomon Lartey）說：「那是最瘋狂的事了，他將紙張撕成小碎片。」

總統文件法（Presidential Records Act）規定，總統碰過的所有文件，不論是便箋、信件、電子郵件，都要保存下來，送到國家檔案局（National Archives），留作歷史紀錄。

但是川普有用完即撕的習慣，有時是將文件對半撕開，有時卻撕成像碎紙條的碎片。在他上任後初期幾個月，這令保管檔案人員相當頭大。

拉堤說，白宮檔案管理部門所有人員都要使用膠帶，把所有文件組合黏好。

Politico報導，白宮員工將自橢圓形辦公室（OvalOffice）和總統官邸收集到的撕碎文件，交給檔案管理部門，好重新「拼圖」組合。

拉堤說：「我曾處理一封舒默寄來的信...因為他（川普）將信撕了。」這裡指的是參議院民主黨領袖舒默（Charles Schumer）。

也曾任白宮檔案管理人員的楊恩（Reginald Young）說，在政府部門任職20年，第一次被要求作這樣的事。

他說：「我看著我的主管說：『你當真？』我們這些人年薪6萬多美元，理當作比這更重要的事。這令人感覺是最低等級的工作，只差沒去清理垃圾桶。」

楊恩現年48歲，拉堤54歲。兩人說，他們今年稍早無預警遭解僱，沒有獲得任何說明。（譯者：羅苑韶/核稿：林治平）1070611

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