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中央社

金正恩終於出門了 深夜觀光玩自拍

中央社2018/06/11 23:31
中央社 國際 / NOWnews
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川金會：現場觀察（中央社新加坡11日綜合外電報導）北韓領導人金正恩明天將與美國總統川普展開歷史性峰會，他今天晚間突然外出觀光，還與伴遊的星國外長維文和教育部長王乙康玩自拍，開懷大笑，樣子與平常大不相同。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，維文（VivianBalakrishnan）上傳自拍照，顯示金正恩和他與王乙康（Ong Ye Kung）對著鏡頭笑開懷。維文用馬來文寫道：「#去走走#猜猜會去哪？」（#jalanjalan#guesswhere?）

路透社報導，金正恩昨天飛抵新加坡後不久就跟星國總理李顯龍會談，外界認為，他之後便不曾離開下榻的瑞吉酒店。不過金正恩今晚外出「探險」，一臉笑意走出酒店大廳，登上豪華轎車，引人圍觀。

早年留學瑞士的金正恩，2011年掌權以來一直未曾出國，直到今年稍早才出訪中國和南韓。

他今晚先走訪以未來感十足的裝置藝術著稱的濱海灣花園（Gardens by the Bay），當地號稱擁有全球最大的溫室和最高的室內瀑布。

新加坡賭城濱海灣金沙（Marina Bay Sands）的外頭也可以看到警察和圍觀者聚集。位在新加坡河（Singapore River）河口的這家酒店，造型猶如一個巨型衝浪板橫跨在3個圓柱的頂部。

消息人士昨天指出，金正恩預定明天下午離星。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1070611

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