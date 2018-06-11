金正恩終於出門了 深夜觀光玩自拍

川金會：現場觀察（中央社新加坡11日綜合外電報導）北韓領導人金正恩明天將與美國總統川普展開歷史性峰會，他今天晚間突然外出觀光，還與伴遊的星國外長維文和教育部長王乙康玩自拍，開懷大笑，樣子與平常大不相同。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，維文（VivianBalakrishnan）上傳自拍照，顯示金正恩和他與王乙康（Ong Ye Kung）對著鏡頭笑開懷。維文用馬來文寫道：「#去走走#猜猜會去哪？」（#jalanjalan#guesswhere?）

路透社報導，金正恩昨天飛抵新加坡後不久就跟星國總理李顯龍會談，外界認為，他之後便不曾離開下榻的瑞吉酒店。不過金正恩今晚外出「探險」，一臉笑意走出酒店大廳，登上豪華轎車，引人圍觀。