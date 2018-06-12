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寶寶腹瀉、腸絞痛　當心是過敏開端

記者林雁茹／綜合報導2018/06/12 10:00
▲高雄義大醫院兒童醫學部蔡璟忠醫師。（圖／醫師提供）
▲高雄義大醫院兒童醫學部蔡璟忠醫師。（圖／醫師提供）

如何安撫夜間哭鬧的寶寶是許多新手爸媽常見的難題，探究其原因，又以「腸絞痛」所引起的哭鬧佔最大宗。高雄義大醫院兒童醫學部蔡璟忠醫師提醒家長，幼兒腸絞痛、腹瀉有一部分是與過敏相關！因為寶寶的腸胃道還在發育階段，大分子過敏原有機會引起腸胃道過敏反應，一旦發生過敏反應，腸絞痛、腹瀉就隨之而來，家長千萬不可輕忽預防過敏的重要性！

蔡璟忠醫師表示，過敏是漸進式的，小時候有腸胃道過敏、異位性皮膚炎等問題，學齡前到青少年時期，孩子可能接續著會出現氣喘、過敏性鼻炎等疾病，干擾生活作息與學習狀況，這個過程被稱為「過敏進行曲」，因此從小就要注意防範。

尤其小寶寶的腸道尚未發育成熟，可能會因為消化酶分泌不足，無法完全消化大分子的牛奶蛋白，免疫系統也可能將牛奶蛋白視為過敏原而引起發炎反應，這兩種情形會導致腹脹、腹痛、拉肚子等情形。短期來看，腸胃道不適會影響寶寶進食意願，時間一久，寶寶營養吸收不足，就可能影響到生長發育，尤其三歲前是寶寶身心理發展的黃金時期，預防過敏的工作更不可馬虎，否則一旦過敏被誘發，便很難完全治癒。

蔡醫師指出，不少家長對過敏預防的觀念不夠全面，「有家長會說，『那把寶寶的寢具換防塵螨的材質，就OK了吧？』」其實這樣還不夠，腸絞痛成因，有一部分來自於寶寶最常喝的奶水，尤其是配方奶中大分子的蛋白質，因此飲食也不能馬虎。蔡醫師鼓勵家長盡量哺餵母乳，寶寶一歲後，若遇到母乳不足或寶寶之後因為其他外在因素無法持續哺餵母奶，建議優先選擇部分水解蛋白配方的奶粉來銜接，透過水解技術，能將配方奶中的大分子蛋白質，分割為適合寶寶腸胃的小分子蛋白質，避免誘發過敏反應，發生噁心、腹痛等反應，也有助於寶寶慢慢適應，循序漸進，做好預防，調整好體質。

蔡醫師也建議，市面上水解蛋白配方非常多選擇，家長最好挑選有大規模實證的品牌，更有公信力。德國獨立研究機構便曾做了為期15年、追蹤超過二千名寶寶的大型研究，發現透過水解技術，除了將蛋白質從大分子切成小分子，同時也切斷造成免疫系統過度反應的分子鏈，減少刺激，讓寶寶的腸胃更好消化吸收，幫助調整體質。

蔡醫師分享親身經驗，由於太太有過敏體質，所以他對孩子的過敏預防更加重視，除了哺餵母乳外，小孩一歲以後也有搭配部分水解蛋白配方的產品。蔡醫師建議家長，攸關孩子健康的問題不能等，越早做好體質調整，才能讓寶寶有健康的身體。

**寶寶若有潛在過敏風險，有過敏家族史，建議尋求兒科醫師飲食建議**

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