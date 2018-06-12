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韓妞都瘋狂囤貨這個！連歐爸都在用的「拒絕添加」洗髮精

記者林雁茹／綜合報導2018/06/12 13:00
▲韓妞都瘋狂囤貨這個！連歐爸都在用的「拒絕添加」洗髮精。（圖／資料照片）
▲韓妞都瘋狂囤貨這個！連歐爸都在用的「拒絕添加」洗髮精。（圖／資料照片）

近幾年的健康意識抬頭，國內外都掀起一股自然主義，不只是吃的添加越少越好，就連日用品也都在追求零添加。近期韓國有一款商品因打著拒絕添加人工香料以及人工色素，並使用天然的植萃精油，造成韓國國內市場一篇轟動，加上偶像明星姜丹尼爾的代言加持，讓所謂的“軟性洗髮精”在韓國成為火熱的話題，對於頭髮粗、硬，甚至有頭皮健康問題的人來說，相當受歡迎。

我們每天都會掉頭髮，但是因為賀爾蒙的影響，男性遠比女性容易來的有「頂上危機」。根據統計，人每天大概會掉100根頭髮左右，但因為生理因素以及壓力等，會使得頭髮的密度、厚薄甚至是粗細產生改變，一般如果遇到這樣的狀況，更要勤加留意按摩及保養，做好清潔、保濕，甚至避免過度的刺激。


▲我們每天都會掉頭髮，但是因為賀爾蒙的影響，男性遠比女性容易來的有「頂上危機」。（圖／資料照片）

即便要不要天天洗頭的說法眾說紛紜，有一派說法是說，不常洗頭，容易導致毛囊炎、頭皮發癢、頭皮屑，甚至是頭皮也會不好聞，另外一派的說法則是說，天天洗頭會讓頭髮變得脆弱，甚至洗掉頭髮的保護。

但國內皮膚科醫師提到，因為每個人天生的條件不同，頭皮有分油性、乾性，並與活動量的多寡都有影響，應該當洗則洗，不用太刻意需要間隔多久。反倒是，用了太多化學添加的洗髮精，可能會對頭皮造成過度的刺激，另外像是用力搓洗，也會造成毛囊受傷。

至於有人也會問，洗髮精跟潤髮乳的使用原則，醫師提醒，一般洗髮乳有清潔頭髮與頭皮的功能，潤髮乳主要是對頭髮做保護，並且避免直接接觸頭皮。因為大多數護髮產品都是使用矽靈，這會阻塞頭皮的毛孔，並使頭髮變得越來越細薄。選擇護髮產品時，就應該要檢查成分是否天然。市面上現在也有洗潤效果的洗髮精出現，雖然價格相對來說較高，對於平常疏於保養的女性朋友，也是一個不錯的選擇。


▲韓國知名洗護品牌think nature主打自然主義，不添加人工色素及人工香料，並且堅持使用天然精油調香。（圖／資料照片）

如韓國知名洗護品牌think nature主打自然主義，一上市便造成關注，因為不添加人工色素及人工香料，並且堅持使用天然精油調香，因此在使用時能感受到真正的花香以及草本香，相較傳統使用化學界面活性劑的產品，該品牌使用天然的界面活性劑不僅能溫和清潔，另外使用超過97%的天然成分，避免使用有害的化學物質，萃取至椰子油的天然界面活性劑，能帶給頭髮水潤感，洗完頭髮後因為界面活性劑造成的油水平衡，自然會感受到潤絲的效果。

從椰子中提取的天然介面活性劑，可以形成溫和而豐富的泡沫，輕鬆地去除頭皮汙垢，不會刺激頭皮。此外，這類型的產品酸鹼值接近人體的pH值，弱酸性的成分可以維持水分和油的平衡。所以在洗頭時，不僅能去除汙垢還能保留必要的油質，對頭皮才是真正的健康。這就是為什麼有些人認為洗頭後覺得太過滋潤，但實際上這才是保持頭皮健康的關鍵。這些成分可以幫助頭皮變得健康，並減少頭髮油垢和頭皮屑。

特別是天然的調理成分可以軟化頭髮，弱酸性的效果能平衡頭皮水分，且不添加矽靈，與傳統添加化學香料、洗劑造成的乾澀感完全不同，髮絲從此也不再糾結，並擁有自然的蓬鬆感。

如果擔心含有天然介面活性劑的洗髮精會讓頭髮變得粗硬，think nature歷時2年多的研究，宣稱已克服了這樣的問題。即使只使用洗髮精，頭髮也能變得柔軟和滋潤。不過，若是頭髮已呈現乾燥受損，就必須使用護髮產品進行進一步護理。一般市面上的護髮產品多半含矽靈等化學物質，即便它可以讓頭髮變得柔軟，但實際上不會太久，反而還會它阻塞毛孔，反而對你頭皮健康不利。該品牌是完全基於自然成分的產品，還有健髮洗髮精系列，內含有韓國FDA批准的水楊酸，Dexphantenol和菸酸來照護頭皮健康，讓使用者更接近自然。

關鍵字掉頭髮洗髮精潤髮乳think nature天然精油天然介面活性劑頭皮健康
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