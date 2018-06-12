氣溫屢創新高！　對抗油光痘痘的秘訣看這邊

今年夏天熱到翻！屢創高溫紀錄，出門不到5分鐘就汗流浹背，熱到快翻臉。而更讓人頭痛的是，面對炎夏和嚴重的空氣汙染，常被逼出滿臉油光，在外一天臉又油又髒，若忽視清潔動作，小心夏天還沒過完，痘痘就跟著出來見人。
夏天熱度，大家很有感，尤其是打扮美美的女人兒，得要不停補妝、吸油；男性也同樣無法倖免，就怕滿臉油光、痘痘嚇壞眾人。想避免困擾，夏日「洗臉」方式就千萬不能馬虎。有皮膚科醫師表示：「90%國人不會洗臉！」這看似簡單的動作，除了技巧要注意，還得選對洗面乳。
洗臉最重要的清潔毛孔、保養肌膚，得做到「控油、保濕」。日本國民洗顏專家ROSETTE露姬婷這次推出酷夏必備新品─冰河泥清爽控油洗顏乳，添加了「加拿大冰河泥」和「日本沖繩縣產泥漿」2種天然泥漿，能夠有效洗淨多餘皮脂和汙垢，是淨化控油的絕佳組合。
▲日本洗顏專家ROSETTE露姬婷推出酷夏新品「冰河泥清爽控油洗顏乳」。（圖／公關照片）
洗淨多餘皮脂和汙垢到底有多重要？因為高溫因素讓皮膚皮脂腺分泌更加旺盛，不只油光，愛美族最怕的粉刺、痘痘問題也會跟著出現，許多民眾在選購洗面乳時，首要需求就是希望洗臉讓臉達到去油、清爽的感覺。另外，即便是夏天仍然不能忽視保濕的重要性，若頻繁洗臉又不注重保濕，反而影響皮脂腺分泌造成反效果。
這次推出的新品「冰河泥清爽控油洗顏乳」正是添加了『吉拉索蘆薈』與保濕潤澤的『可溶性蛋白多糖』，雙重保濕成分平衡肌膚水份，鎖住水份不流失。
ROSETTE露姬婷一直以來針對不同皮膚問題推出潔顏乳，主打用自然礦物結合植物萃取，堅持『無色素、無礦物油』。因此ROSETTE露姬婷對有毛孔、暗沉、肌膚老化、痘痘問題的民眾，分別推出海泥毛孔潔淨、摩洛哥泥清新明亮、白泥緊緻水潤以及大人專用抗痘洗顔乳 。
這次在台灣指定通路康是美推出雙重控油+保濕的「冰河泥清爽控油洗顏乳」一貫的魔鏡插圖配上雪白瓶身，想有個透亮、清爽的臉蛋，趕快去入手一個吧！