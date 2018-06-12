氣溫屢創新高！　對抗油光痘痘的秘訣看這邊

今年夏天熱到翻！屢創高溫紀錄，出門不到5分鐘就汗流浹背，熱到快翻臉。而更讓人頭痛的是，面對炎夏和嚴重的空氣汙染，常被逼出滿臉油光，在外一天臉又油又髒，若忽視清潔動作，小心夏天還沒過完，痘痘就跟著出來見人。

夏天熱度，大家很有感，尤其是打扮美美的女人兒，得要不停補妝、吸油；男性也同樣無法倖免，就怕滿臉油光、痘痘嚇壞眾人。想避免困擾，夏日「洗臉」方式就千萬不能馬虎。有皮膚科醫師表示：「90%國人不會洗臉！」這看似簡單的動作，除了技巧要注意，還得選對洗面乳。

洗臉最重要的清潔毛孔、保養肌膚，得做到「控油、保濕」。日本國民洗顏專家ROSETTE露姬婷這次推出酷夏必備新品─冰河泥清爽控油洗顏乳，添加了「加拿大冰河泥」和「日本沖繩縣產泥漿」2種天然泥漿，能夠有效洗淨多餘皮脂和汙垢，是淨化控油的絕佳組合。