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想要微微一笑就傾城？　別忘了清新好口氣才是王道

生活中心／綜合報導2018/06/12 14:00
▲想要微微一笑就傾城？別忘了清新好口氣才是王道。（圖／公關照片）
▲想要微微一笑就傾城？別忘了清新好口氣才是王道。（圖／公關照片）

近年來大家越來越重視所謂的「牙齒美容」，在意的程度已經不輸花費在其他五官的美容程度，除了齒列矯正，最多人做的就是定期的牙齒美白療程，無非就是希望可以擁有完美的微笑曲線，但在追求牙齒整齊又亮白的同時，保持口氣清新才是最重要的。

口氣決定一個人的社交氣質，造成口臭的原因除了飲食習慣及腸胃疾病外最大的關鍵莫過於不注重口腔衛生了，吃完東西後若是牙齒清潔不夠完全，就會導致口腔細菌大量繁殖，進而促使食物殘渣產生酸臭味，除了早晚、飯後都需要刷牙，但對牙齒健康來講，單獨只靠牙膏的清潔是不夠的，平時可以搭配牙線和漱口水，徹底清除牙縫間的殘渣，才能去除異味、維持口氣清新。


▲單靠常規的刷牙只能夠清除牙面上40%的牙菌斑，而剩下的牙菌斑就需要仰賴其他產品來護理。（圖／公關照片）

網路上有許多建議不要過度使用漱口水的文章，並非是要消費者完全不用，而是要有正當的選擇並配合正確的使用方式，因為單靠常規的刷牙只能夠清除牙面上40%的牙菌斑，而剩下的牙菌斑就需要仰賴其他產品來護理。正確的潔牙步驟是：使用牙線後刷牙，再配合使用漱口水，而漱口水至少要含在口腔中約30秒至一分鐘才能真正達到抑菌效果。漱口水對於口腔保健有很大的作用，分類上也相當多元，在選擇上，漱口水成分中不能添加化學成分或是對人體有害的人工化學物質，以免對口腔造成過大的負擔和副作用。


▲咕嚕嚕蜂膠酵素漱口水從茶樹中提煉的茶樹精華，氣味清香有抑菌成份。（圖／公關照片）

漱口水的主要成分一般為精油、氟化物、表面活性劑、酒精等，能去除口腔內的食物殘渣和部分軟垢，還能暫時減少口腔內細菌的數量，有清潔口腔、預防齲齒和牙周炎的作用。日本製造的咕嚕嚕蜂膠酵素漱口水從茶樹中提煉的茶樹精華，氣味清香有的抑菌成份，來自酵母的潔淨力SOFORO(槐糖脂) ，同時也是環保成份，可以快速分解，對環境十分的溫和。

想要有完美微笑曲線，除了要有整齊亮白的「貝齒」之外，平時更要注重個人的口腔清潔，養成令人想要零距離接觸的好口氣，想要微微一笑就傾城一點都不難。

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