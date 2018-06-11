懶人包》東西狂人見面　3分鐘看懂川金會

前總統歐巴馬卸任前曾警告川普，北韓將是他上任後最棘手的議題，對川普來說，與金正恩會談是一個絕佳機會，證明他具備高超談判技巧，在對北韓施壓後取得外交勝利，達到其他美國總統無法達成的成就。

歷經取消和多次協商，全球矚目的美國總統川普與北韓領導人金正恩今(12)日在新加坡舉行高峰會。川金會關乎東北亞區域穩定，北韓能否解除鎖國，有機會參與亞洲經濟活動等發展，以下是川金會重點整理。

面對國際社會一連串制裁，金正恩想讓北韓再偉大一次，他的焦點是改善經濟，金正恩曾在 2012 年承諾不再讓北韓人民挨餓。與美國總統見面，是 1953 年韓戰結束後首次，成就將超越他的祖父金日成、父親金正日的成就。

南韓的態度

南韓國內對於北韓向來分為友善派與強硬派。友善派樂觀看待，尤其 4 月 27 日金正恩與南韓總統文在寅在邊界停戰村板門店兩度會面後，許多南韓民眾對金正恩的印象大有改善。

懷疑派認為北韓不會放棄核武，在中國大陸、美國、日本、俄羅斯等列強環伺下，列強不願見到南北韓統一。

中國大陸態度

如果美國、南韓與北韓走在一起，可能將使中國大陸遭到邊緣化，對北京而言是最壞的結果，因此傳出積極給金正恩下指導棋。川普曾懷疑，金正恩 5 月 7 日到大連見過中國大陸國家主席習近平後，可能受到習近平影響，才會突然翻臉，揚言取消川金會。中國大陸租借波音 747 客機給金正恩當專機、北韓專機飛越中國大陸領空前往新加坡等作為，顯示北京想在川金會上不只當觀眾，更想當導演。

為何選在新加坡舉行

新加坡善於透過舉辦國際會議提升國際知名度和影響力，包括 1993 年的辜汪會談、2015 年的馬習會，以及每年舉辦的香格里拉會議。此次新加坡政府預估花費 4.5 億美元舉辦川金會，更要證明新加坡是亞洲最安全的國家。

北韓會廢核嗎

北韓傾全國之力發展核武，金家政權更將核武視為保命丹。美國和北韓對立時間已久，在美國提供未安全保障之前，要北韓廢核恐怕有困難。

韓戰終戰協議

韓戰在 1953 年簽署停戰協定，簽約方包括北韓人民軍、中國志願軍與美國為首的聯合國部隊等三方，但是這並非停戰協定。川金會有可能會達成簽署終戰協議的共識。但是中國大陸透過官媒警告，「如果中國未參與簽署停戰協議，這份協議將無效。」

一旦韓戰終戰，駐韓美軍是否撤離各有看法。中國大陸可能會要求美軍撤離，或是至少拆除「終端高空防衛系統」（THAAD，又稱薩德系統）。南韓方面仍支持美軍續留朝鮮半島，以因應中國大陸與日本的軍事威脅。