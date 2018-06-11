歷史性川金會將登場 迥異兩人也有相似之處

雖貴為北韓最高領袖，金正恩並不是國家主席，因為這個頭銜保留給他的祖父，也是北韓國父金日成，儘管他已在1994年辭世。

金正恩同父異母的兄長失寵之後，他成為欽定繼承人，經多年栽培後接掌大位。

34歲的金正恩雖然是全球最年輕政府領導人之一，卻已掌權逾6年。

法新社報導，川普500多天前就職時，是美國歷來年紀最大的現任總統，他14日滿72歲。

川金會：現場觀察（中央社新加坡12日綜合外電報導）美國總統川普和北韓領導人金正恩今天將展開堪稱史上最不可思議的外交接觸，兩人雖有天壤之別，卻也有些驚人的相似之處。

人權組織表示，一黨獨大的北韓有數以萬計的人還在蹲政治苦牢。金正恩不必為連任或明天報紙頭條而憂愁，當然更沒有必須上推特發文回應這種事。

相形之下，地產大亨及實境節目主持人川普，是在贏得民粹程度空前的選戰之後入主白宮，徹底顛覆美國政治體制。

不過川金兩人仍有若干相似之處。

兩人都在富裕環境中長大，接手家族事業，而且都內舉不避親，對信賴的家族成員委以要職。

金日成的血脈造就金正恩掌權的個人正當性之外，平壤的政治宣傳還強調兩人不僅外貌和舉止神似，就連字跡也很像。

金正恩胞妹金與正已然成為他最親密的助手。她在南韓平昌冬季奧運會時擔任特使，在胞兄與南韓總統文在寅首場高峰會時，更幾乎全程陪同，也跟隨他前往拜會中國國家主席習近平。

金與正現在也已抵達新加坡。不過為了確保金氏王朝血脈不墜，她沒有跟金正恩搭同一架飛機出訪。

川普的父親佛瑞德里克．川普（Frederick ChristTrump）是白手起家的地產開發商。入主白宮後，川普任命女兒伊凡卡．川普（Ivanka Trump）當助理、女婿庫許納（Jared Kushner）是他親密的顧問，兒子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）則是競選團隊幕僚。

川金兩人對忠誠度這件事都寸步不讓。

從2月28日往後的一個月內，川普開除或是折損白宮聯絡室主任希克斯（Hope Hicks）、首席經濟顧問寇恩（Gary Cohn）、國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）、國務卿提勒森（Rex Tillerson）和退伍軍人事務部部長舒爾金（David Shulkin）。

金正恩最近任命被形容是獲得「高度信任」的年輕軍官出任人民軍總政治局局長，他過去也曾毫不留情剷除潛在敵手立威，以牢牢掌控執政勞動黨和軍方。

相關行動中層級最高者是他的姑丈張成澤。張成澤2013年突然遭處決，北韓官媒痛批他是「卑劣的人渣」，還宣告他犯下的種種罪行。

金正恩的同父異母兄長金正男去年則在光天化日下遇刺，在馬來西亞吉隆坡國際機場遭人以神經毒劑殺害。大部分分析家表示，幕後主使者只可能是北韓。

兩人講話也常口無遮攔，去年川普批金正恩是「小火箭人」，換來對方反批「神經錯亂的老番顛」。

不過已有超過6年不曾出國的金正恩，3月以來在外交上展現新的作風，在跟中國和南韓領導人會談時，給人文雅、有禮貌，甚至魅力十足的印象。

南韓首爾延世大學教授魯樂漢（John Delury）表示：「我認為，他們兩人將會友好相處。我想，至於有悖常理之處，將是他們會傾聽對方的意見。」（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1070612