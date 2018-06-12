世足賽G組分析／比利時陣容豪華　英、突G組硬戰

比利時雖眾強雲集，可惜教練Roberto Martinez的策略在期待多控球的球員眼中稍嫌保守，加上球員間有不合傳聞，球隊是否團結一心，將決定比利時在淘汰賽能走多遠。

尤其比利時隊上有成長為世界級中場的Kevin De Bruyne這種全面型攻擊球員，難以捉摸的腳法為隊友創造攻擊機會之外，還能在禁區外遠射輕易擊潰對手。但比利時的後防缺乏缺乏優質邊衛，這也是這支勁旅面對英格蘭、突尼西亞等強隊時需要克服的難題。

有「歐洲紅魔」之稱的比利時，以世界排名第3、預選賽以刷新紀錄的43球，踢進世界盃，加上陣中加入一群英超頂級球員，讓不少人看好比利時能在淘汰賽大顯神威。

另外值得一提的是比利時從2002年起，連續8顆會內賽進球，都發生在比賽第70分鐘之後，這也表示對手在對歐洲紅魔的比賽後段，必須更加提升專注力。

世界排名13的英格蘭，身為歐洲足球傳統強權之一，擁有不少知名球員，更被眾人寄與厚望，雖然在預選賽進球不多，卻能靠著嚴密防守為球隊守下勝利，球隊防線上人才濟濟，總能輕鬆擁有球權，再迅速交給中場侵略對手城池，可惜球隊的攻擊多半來自前鋒Harry Kane，只要對手嚴密緊盯住他，就會讓英格蘭的攻擊頓失威脅，如同一把鈍掉的刀。

曾是1998年世界盃英格蘭一員的教練Gareth Southgate有意為英格蘭進行大刀改革，透過嚴謹、系統化的選才方式，隊上的球員平均只為國家隊出戰19次，是英格蘭1962年來最菜的國家隊，不少知名老將，如Joe Hart、Jack Wilshere在本屆都沒入選。

跌破眾人眼鏡的突尼西亞，以創下該國新高的世界排名第14進軍會內賽，可惜球隊的得分要角Youssef Msakni因膝傷缺陣，這讓陣中沒有頂級大咖的突尼西亞，要在G組突破英格蘭、比利時這種傳統勁旅的難度更高，只能更加倚靠團隊戰術，透過合作突圍。

在球技高超的Youssef Msakni缺席下，這支非洲隊伍就得更依賴老將Aymen Mathlouthi，效力沙足聯巴騰的他，已是效力國家隊超過十年的精神領袖，雖然身為門將183公分的身高並不突出，面對遠射能力也普普，但鎮守球門經驗豐富、反應靈敏，在攻擊端失去Mathlouthi的狀況下，只能期待他能為球隊擋下更多球。

巴拿馬世界排名第55在G組中敬陪末座，相較各隊眾星雲集，巴拿馬球員缺少天賦與知名度，加上陣中球員不少已年過30，要面對比利時、英格蘭這種強隊完全佔不到便宜。不少球員效力北美各聯賽，但整體技術不佳是事實，儘管在預選賽成功以防守過關斬將，甚至只失10顆球，不過球隊戰術運用上顯得呆板。

沒有頂級巨星的巴拿馬，只能倚賴37歲老將Felipe Baloy以豐富的國際賽經驗帶領隊友，加上陣中要角Gabriel Torres靠著速度和跑位為球隊做出戰術變化，能進軍世界盃兩人貢獻不少。

巴拿馬總教練Hernan Gomez以防守著稱，他在世界盃前特地要求他的球員增重，也在預選賽中收到不錯效果，但同樣路數要使用在淘汰賽中恐怕是凶多吉少。