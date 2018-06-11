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娛樂

影／《康熙2》預告來了　八卦爆料百無禁忌

娛樂中心╱台北報導2018/06/12 07:41
▲《真相吧花花萬物》預告。（影片／翻攝優酷，2018.06.12）

距離《康熙來了》最後一集播出相隔2年之後，蔡康永與徐熙娣（小S）終於又一起主持全新的綜藝節目《真相吧花花萬物》，即將在22日首播，而最新預告也跟著釋出。

預告中的蔡康永化身成掌櫃，引導小S一步步找到「關於自己的真相」。在這裡，小S遇到曾經給自己和家人拍過照的相機爺爺，他讓小S明白一起經歷過歲月的物品，那些時光才是最珍貴的；小S也遇到曾經讓自己狂熱的優雅皮包先生，二人合跳一支舞蹈後，她卻不再有那時的心動；最後在魔幻的花花萬物店裡，小S終於和高跟鞋姊妹重逢，在蔡康永為她穿上高跟鞋之後，自信美麗的小S和蔡康永，便一起攜手走上《真相吧花花萬物》的舞台。

整支預告雖然以小S的消費記憶為主線，演繹出一個「花花萬物」的故事，來強調該節目講述明星消費行為的屬性，但由於幕後班底仍是《康熙來了》的原班製作，因此在聊天部分，仍會以「康熙」式的、百無禁忌的對話內容，來挖掘和爆料每一集不同嘉賓的八卦。


▲《真相吧花花萬物》依然保有小S和蔡康永的百無禁忌爆料。（圖／翻攝優酷微博，2018.06.12）

而且在錄完第一集之後，小S居然就被特別來賓「欺負」了，甚至還埋怨蔡康永都不幫她，不過這位嘉賓，居然連蔡康永都認證說：「能做妳『對手』的人，我還是第一次見，妳才要好好對人家吧。」令觀眾更加好奇，這個比小S還厲害的嘉賓會是誰呢？！

關鍵字小s蔡康永真相吧花花萬物
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