影／《康熙2》預告來了　八卦爆料百無禁忌

距離《康熙來了》最後一集播出相隔2年之後，蔡康永與徐熙娣（小S）終於又一起主持全新的綜藝節目《真相吧花花萬物》，即將在22日首播，而最新預告也跟著釋出。

預告中的蔡康永化身成掌櫃，引導小S一步步找到「關於自己的真相」。在這裡，小S遇到曾經給自己和家人拍過照的相機爺爺，他讓小S明白一起經歷過歲月的物品，那些時光才是最珍貴的；小S也遇到曾經讓自己狂熱的優雅皮包先生，二人合跳一支舞蹈後，她卻不再有那時的心動；最後在魔幻的花花萬物店裡，小S終於和高跟鞋姊妹重逢，在蔡康永為她穿上高跟鞋之後，自信美麗的小S和蔡康永，便一起攜手走上《真相吧花花萬物》的舞台。