川金會前中國頻運作 分析：怕北韓倒向美國

部分分析家指出，金正恩為達上述目的，可能向川普開出若干條件，以承諾撤除核武，換取美國協助北韓降低甚至切斷對中國的全面依賴。

紐約時報報導，分析家認為，面對美國總統川普12日與金正恩會談，不習慣當局外人的北京高層愈來愈擔心冷戰期間的盟友恐離中國而去，金正恩藉由張開雙臂歡迎美國，試圖平衡中國的影響力。

川金會：各國反應（中央社記者尹俊傑紐約11日專電）「川金會」在新加坡登場前，中國兩度作東款待北韓領導人金正恩。專家指出，北京似乎害怕北韓可能倒向美國，但有分析認為，金正恩擁核意味他想獨立自主，誰都不想靠。

中國知名北韓史學家沈志華表示，觀察歷史就知道，北韓對中國存有疑慮，而且有種「復仇心態」。對中國來說，最糟糕的結果就是美國、南韓與北韓攜手合作，中國完全插不上手。

金正恩2011年掌權，兩年後下令處決與北京關係良好的姑丈張成澤，美國與南韓情報單位指出，他後來又下令殺害與中國友好的同父異母兄長金正男。金正恩掌權前6年和中國保持距離，直到今年才兩度赴中國，與中國國家主席習近平會面。外界猜測，習近平允諾提供財政援助或安全保證。

分析家表示，中國擔心美國可能運用「川金會」聯合南北韓，使北韓失去傳統扮演的緩衝角色，美軍因此兵臨城下，直抵中國東北邊境地區。

北韓假使在美國策動下變節，也不令人意外，畢竟中國1972年也這麼做過。時任美國總統尼克森當年訪問北京，中共領導人毛澤東為了和美國打好關係，與蘇聯漸行漸遠。

分析認為，中國偏好的結果是川普與金正恩簽署正式終結韓戰的和約，為2萬8500名駐韓美軍最終撤離鋪路。這將讓中國的影響力擴及整個朝鮮半島，美國的亞洲盟友看待華府對區域的承諾，也會漸失信心。

但西方專家表示，北韓倒向美國的機率不高，特別是在川普主政，連美國的亞洲盟友都不確定華府意向的情況下。

澳洲國防策略分析家懷特（Hugh White）表示，北韓沒有理由相信美國會願意或能夠替他們防範共軍，「平壤有誰會相信美國能在中國邊境對抗中國，並打贏地面戰？」

懷特認為，從金正恩近期接見俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）觀察，金正恩比較想提升自主性，「如同所有中等強國，金正恩的目標是獨立自主，不受中國和美國等強權左右，這就是擁核的目的。金正恩想盡可能保有自主性，也會想盡辦法保持核武能力。」（編輯：紀錦玲）1070612