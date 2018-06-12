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挺吳音寧「鄙視低薪」　他嗆網友：收入低的人程度較差

編輯中心／綜合報導2018/06/12 08:03
▲台北農產運銷公司總經理吳音寧上任以來風波不斷，遭外界狠酸是「 250 萬工讀生」。（圖／NOWnews資料照）
▲台北農產運銷公司總經理吳音寧上任以來風波不斷，遭外界狠酸是「 250 萬工讀生」。（圖／NOWnews資料照）

台北農產運銷公司總經理吳音寧上任以來風波不斷，遭外界狠酸是「 250 萬工讀生」，許多人質疑他沒有資格當北農總經理。律師林智群 9 日在臉書 PO 文，嘲諷越低薪的人越會罵吳音寧，但是「罵 510 的人，大部分都沒那個實力，可以看出 510 的功力」，更表示「收入沒到 200 萬，有什麼資格說三道四？」一語引發網友怒火，紛紛留言痛罵，有網友勸林智群出面道歉，反遭回嗆「收入比較低的人，程度通常比較差，有什麼好道歉的？」


▲律師林智群 9 日在臉書 PO 文，嘲諷越低薪的人越會罵吳音寧，一語引發網友怒火，事後更嗆網友「收入比較低的人，程度通常比較差」。（圖／翻攝自臉書）

律師林智群在臉書上發文，將吳音寧比喻為金庸小說裡武功高強的東邪，武功低的江南八怪看不出東邪的武功有多高，暗喻月薪 3 萬元的新進員工，是看不出總經理的厲害程度，甚至直言收入不到 200 萬元的人們，推斷可能是程度不夠，所以才看不出吳音寧的程度，「江南八怪有什麼資格對梅超風的程度說三道四呢？」言論點燃網友怒火，紛紛在底下留言痛罵。

有網友勸林智群出面道歉，反遭回擊「收入比較低的人，程度通常比較差」，他甚至暗諷「你看一堆跑來的發言就知道」，質問「難道要說收入低的程度比較好嗎？有什麼好道歉的？」怒嗆「講幹話也要有個限度吧！你那麼愛道歉，我尊重你啊！」

這段狂言隨即被轉貼至批踢踢（ PTT ）八卦看板，引發網友熱議，紛紛回應「靠杯不要亂放火喔，館長賺超多」、「有些收入高的水準也不怎麼樣」、「鄉民質疑的就是 510 是不是憑能力拿到這薪水的」、「這個律師的程度應該輸給很多援交妹或是酒店妹喔」、「林森北一堆高收入的......」

關鍵字吳音寧林智群律師低薪酒店妹收入薪水
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