NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈愛她九年！　男粉絲真情告白丁噹被隆戈利亞痛擊　陳偉殷丟本場首分8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

盤前財經大事搶先讀2018年6月12日

鉅亨網2018/06/12 08:00
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews
今日操盤前瞻

央行發布 5 月進出口外匯收支統計
川普與金正恩舉行高峰會
美國 5 月 CPI

法說會：致茂、矽力 - KY、恆耀、欣高股東會 大立光、和大、榮成、聯電、中環、錸德、華碩、燿華、兆赫、統一超、健和興、台灣大、網龍、貿聯 - KY、智擎、康控 - KY、旺矽、瑞興銀
除權息：森鉅

〈國巨法說〉搶聽陳董報佳音 逾 2500 人同步上線 系統險不穩

被動元件近期成為台股明燈，不管龍頭股或是低價股，全部成為市場資金搶買標的，據了解，國巨 (2327-TW) 的線上法說，就湧入了超過 2500 人同步上線，造成系統有點 lag，略為不穩，但法說會仍順利完成。閱讀全文...

併購效益發威 樺漢 5 月營收年增逾 1 倍 前 5 月創同期新高

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 因新增子公司 S&T 營收， 5 月自結合併營收為 35.1 億元，月減 5.79%、年增 176.13%；今年累計前 5 月營收為 180.59 億元，年增 191.66%，寫下歷史同期新高。閱讀全文...

今年以來台灣大穩居電信獲利王 持續觀察 499 之亂影響

電信三雄 5 月自結獲利出爐，台灣大 (3045-TW) 單月每股純益 0.55 元，累計前 5 月每股純益 2.29 元，穩居電信獲利王，中華電 (2412-TW) 以單月每股純益 0.46 元及今年來每股純益 2.01 居次；遠傳 (4904-TW)5 月每股純益 0.3 元，今年來每股純益 1.32 元；從三雄 5 月自結營收及獲利雙成長來看，499 元吃到飽挹注不少，但法人認為，未來的持續性影響仍需觀察。閱讀全文...

美股牛市還沒完 專家：2018 年底前標普 500 可望再漲 11%

美股牛市尚未告終，投資專家研判，在企業獲利看俏的情況下，2018 年底前，標普 500 指數，可望較當前水平再漲 11%。閱讀全文...

加密貨幣市值蒸發近 500 億 比特幣跌破 6800 美元

受南韓加密貨幣交易所遭駭客攻擊消息影響，加密貨幣總市值蒸發近 500 億美元，今 (11) 日比特幣價格續挫，跌破 6800 美元。閱讀全文...


 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字電信三雄川金會比特幣加密貨幣美股台股台灣大中華電遠傳國巨陳泰銘被動元件headline
併購效益發威 樺漢5月營收...台灣主要報紙重要財經新聞 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan