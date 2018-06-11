NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈愛她九年！　男粉絲真情告白丁噹被隆戈利亞痛擊　陳偉殷丟本場首分8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

川金會前倒數 川普推文大酸唱衰者

中央社2018/06/12 07:59
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

川金會：現場觀察（中央社新加坡12日綜合外電報導）美國總統川普與北韓領導人金正恩今天將舉行歷史性峰會，首度由兩國現任元首會面、握手並談判以終結數十年來的核子僵局。川普在會前又推文連發，大酸先前唱衰他的人。

新加坡「海峽時報」即時消息指出，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在新加坡時間上午7時即離開下榻飯店，前往峰會現場；新加坡海軍則加強在聖淘沙附近水域巡邏。

法新社報導，川普今天一早在新加坡發了連串推文，指出峰會準備事宜「進行順利且快速」。

川普推文道：「我們很快就知道會否談出一個真正的協議，與過去的全然不同。」

提到近期3名在北韓的美國人質獲釋及平壤承諾克制進一步的核試或飛彈試射，川普推文時大酸過去批評他的人說：「這些從一開始就說我做錯的專家權威，現在無話可說了！我們會沒事的！」

「那些仇恨者和失敗者說，我將參與的會談是美國的巨大損失。但我們讓自家的人質獲釋，北韓測試、研究與所有的飛彈試射全都打住。」

法新社認為，川金會的歷史性意義，或能與1972年美國總統尼克森（Richard Nixon）訪問中國，以及1986年美國總統雷根（Ronald Reagan）與蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）在冰島雷克雅維克（Reykjavik）的峰會相提並論。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1070612

川金會前中國頻運作 分析：...美國北韓高峰會即將登場 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan