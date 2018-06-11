川金會前倒數 川普推文大酸唱衰者

川金會：現場觀察（中央社新加坡12日綜合外電報導）美國總統川普與北韓領導人金正恩今天將舉行歷史性峰會，首度由兩國現任元首會面、握手並談判以終結數十年來的核子僵局。川普在會前又推文連發，大酸先前唱衰他的人。
新加坡「海峽時報」即時消息指出，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在新加坡時間上午7時即離開下榻飯店，前往峰會現場；新加坡海軍則加強在聖淘沙附近水域巡邏。
法新社報導，川普今天一早在新加坡發了連串推文，指出峰會準備事宜「進行順利且快速」。
川普推文道：「我們很快就知道會否談出一個真正的協議，與過去的全然不同。」
提到近期3名在北韓的美國人質獲釋及平壤承諾克制進一步的核試或飛彈試射，川普推文時大酸過去批評他的人說：「這些從一開始就說我做錯的專家權威，現在無話可說了！我們會沒事的！」
「那些仇恨者和失敗者說，我將參與的會談是美國的巨大損失。但我們讓自家的人質獲釋，北韓測試、研究與所有的飛彈試射全都打住。」
法新社認為，川金會的歷史性意義，或能與1972年美國總統尼克森（Richard Nixon）訪問中國，以及1986年美國總統雷根（Ronald Reagan）與蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）在冰島雷克雅維克（Reykjavik）的峰會相提並論。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1070612