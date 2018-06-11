川金會前倒數 川普推文大酸唱衰者

川金會：現場觀察（中央社新加坡12日綜合外電報導）美國總統川普與北韓領導人金正恩今天將舉行歷史性峰會，首度由兩國現任元首會面、握手並談判以終結數十年來的核子僵局。川普在會前又推文連發，大酸先前唱衰他的人。

新加坡「海峽時報」即時消息指出，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在新加坡時間上午7時即離開下榻飯店，前往峰會現場；新加坡海軍則加強在聖淘沙附近水域巡邏。

法新社報導，川普今天一早在新加坡發了連串推文，指出峰會準備事宜「進行順利且快速」。

川普推文道：「我們很快就知道會否談出一個真正的協議，與過去的全然不同。」