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台灣主要報紙重要財經新聞 2018年6月12日

鉅亨網2018/06/12 08:07
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上市櫃公司 5 月營收昨（11）日全數出爐，單月營收總額為 2.79 兆元，創歷年同期新高，月增 6.5%，年增達 14.4%。總計 5 月營收創歷史新高的家數有 108 家，較去年 5 月增加 55 家，較今年 4 月增加 60 家。從整體營收表現及創新高家數來看，今年「五窮六絕」的效應並不明顯。

首檔台韓雙方相互掛牌的台韓科技指數 ETF，昨（11）日正式上市掛牌，這是一檔結合台韓兩地重量級科技股、合編的跨境指數，成分股共有 33 檔，台灣有台積電等 22 檔、韓國含蓋 4 檔三星家族共 11 檔。

被動元件大廠國巨董座陳泰銘昨（11）日表示，日商釋單是因為沒有獲利，不是因為技術層次低，這些規格有其技術門檻，不是人人可接。以日廠未來兩年釋出 20～30％的品項來看，國巨可以承接 95％，沒有技術障礙，國巨也將擴產接軌日商釋出的轉單。

經濟日報

上市櫃創最旺 5 月
一天 62 檔漲停 近三年最多
陳泰銘談被動元件 擴產也追不上需求

工商時報

國內首例 台韓科技 ETF 明星股全入列
陳泰銘：日廠釋單 國巨可接 95%
研揚、廣積換股結盟

聯合報

川金會今交鋒 1 對 1 長談
金金併 參股門檻降為 10%
台韓泰 暫不隨美升息

蘋果日報

吳欣盈反擊：遭潑髒水 不澄清 永遠臭
傳蘋果砍單 20% 可成：目前沒看到
FII 在 A 股漲停 2 日 市值爬到鴻海

中國時報

台飛新棚廠 明年啟用
興富發 10 年計畫 邁向千億股本
中壽二代接班 club 聚焦 4 主軸

自由時報

前 4 月經常性薪資年增 2.57％ 18 年最優
碧桂園建案差 台星馬中買家怒告
中興通訊若再出包 美將下令停業

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