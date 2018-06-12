港股盤前—推算「川金會」應有正面結果

1）恆指週一反覆靠穩，指數在高開約 60 點後曾因 A 股下挫而短暫倒跌，收市報 31064 點，上升 105 點。大市成交按日大跌約 22.5% 至 774 億，為 2018 新低。滬深港通成交金額也按日下跌約 20.4% 至 98 億，流向方面繼續是淨流出，金額則減少至 5.4 億。板塊方面，之前強勢的教育股和物業管理股（大行報告唱好）表現較突出，澳門博彩股也有反彈。支付概念股如百富環球（327）和中國創新支付（8083）有熱錢流入，而水泥及手機設備股表現也不俗。相反，萬州（288）則因大行調低評級而急挫。做空方面，佔大市成交回落至 11.5%。牛熊証重貨區方面沒有變化，熊証重貨區在 31600-31699，牛証則維持在 30600-30699。

簡評：港股在 G7 峰會一團糟及 A 股全日走弱下仍能錄得小反彈，屬不錯的表現；這或許也告訴大家上週五的大瀉是一步到位。774 億的本年新低成交也絕對沒有任何啟示性，公式化的也要説，還看川金會吧。



筆者大膽推測這峰會結果應該是正面的。原因很簡單，川普在上任後，基本上沒有做到任何值得獲選民繼續支持的事；醫改、墨西哥牆、貿易等等的政功現時還是一片空白，如北韓願意棄核，川普自必邀功。所以，在利害關係上，川普對小金未必如口中強硬。不要忘記習總在背後的穿針引線，代價可能是中美貿易戰和解。不然，川普為何最近只盯上加拿大和歐盟國家？還有，G7 峰會未完結已怱怱離去，白宮又宣布特金會只開一天；最有啟示性的，是川普昨晚在推特發文重提美股自他上任後大漲 40%，司馬昭之心路人皆知。如上述僥倖地猜對，環球股市或許會有振奮。港股而言，筆者覺得權重股可能受益最大。騰訊（700）、滙豐（5）、友邦（1299）及內銀是不二之選。

2）和港股走勢相似，美股週一反覆靠穩。道指收升 5 點。標指和納指則分別上升 0.11% 及 0.19%。十年期國債債息微升至 2.952%。油價則因產油國未必如預期增產而小彈。港股 ADR 再升 78 點，相當於恆指 31142 點水平。在策略日宣布投資千三億港元推動業務的滙豐，ADR 收報 77.35，比香港昨天收市高 0.5%。

3）個股消息

華潤水泥（1313）- 盈喜，預計上半年盈利因期內水泥產品售價較高而按年顯著增加。

華能新能源（958）- 5 月發電量按年增長約 4%。（相比龍源（916）五月發電量按年下跌 1% 為好）

4）新股訊息

內地男裝品牌 FIRS 營運商杉杉（1749）今天起招股，每股招股價介乎 3.28 元至 4.91 元，一手 1000 股。

葡萄酒生產商怡園酒業（8146）今天起招股，每股招股價介乎 0.3 至 0.4 元，一手 1 萬股。

天平道合（8403）今天起開始買賣，據耀才暗盤交易中心資料顯示，暗盤價曾高見 0.16 元，較招股價 0.145 元，升 10.34%；收報 0.149，升 0.004 元。