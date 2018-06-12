川金歷史一握 蜜月期過考驗在後

川普與金正恩較量，無論誰佔上風，關鍵還是在朝鮮半島實現「完全、可驗證且不可逆的非核化」（CVID），最後誰妥協多，及為了達成有共識的CVID，各自付出哪些代價，美國與北韓作出的任何決定，都會影響區域及全球局勢。

川普一早推文主要針對批評川金會是錯誤的、對美國是一大損失的反對聲浪而來。他說，美國已救回人質，北韓也已停止測試彈道飛彈，那些從一開始就看衰川金會的人，現在應該無言以對了吧，「我們（美國）會好好的」。

國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨天仍強調，美國的政策沒有改變，朝鮮半島實現全面、可驗證且不可逆的非核化，是美國唯一能接受的結果，而在美國得到要求的結果前，不會在經濟上援助北韓。

他還強調，美國不會重蹈覆轍，不會讓北韓有一步進展後，美國就鬆綁一些制裁。

然而，CVID不會像川普所想能一步到位、一夕發生，蓬佩奧也接證實已能理解這樣的觀點。他指出，川金會將為未來非核化的相關艱難工作確立一套架構，而他對取得成功結果非常樂觀，因為「兩個國家中只有這兩個人能做如此重大決定」。

蓬佩奧的樂觀能否實現，按照川普的說法，在第一分鐘，就知道和金正恩是否合得來。按照排定行程，川普與金正恩將在只帶翻譯的情況下，一對一單獨對談45分鐘。

這顯示，即將72歲的川普，有心和34歲的金正恩、年輕的獨裁者交朋友，但CVID若無法達到美國要求，川普不畏懼翻臉的個人風格，相信金正恩及區域國家都清楚可能的後果。（編輯：廖漢原）1070612