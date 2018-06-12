NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈愛她九年！　男粉絲真情告白丁噹被隆戈利亞痛擊　陳偉殷丟本場首分8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

川金歷史一握 蜜月期過考驗在後

中央社2018/06/12 08:15
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

川金會：美國北韓過招（中央社記者鄭崇生新加坡12日專電）美國總統川普今天上午9時與北韓領導人金正恩會面，川普稍早推文再度對「川金會」展現信心指出，許多跡象顯示「美國會好好的」。

川普一早推文主要針對批評川金會是錯誤的、對美國是一大損失的反對聲浪而來。他說，美國已救回人質，北韓也已停止測試彈道飛彈，那些從一開始就看衰川金會的人，現在應該無言以對了吧，「我們（美國）會好好的」。

川普與金正恩較量，無論誰佔上風，關鍵還是在朝鮮半島實現「完全、可驗證且不可逆的非核化」（CVID），最後誰妥協多，及為了達成有共識的CVID，各自付出哪些代價，美國與北韓作出的任何決定，都會影響區域及全球局勢。

國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨天仍強調，美國的政策沒有改變，朝鮮半島實現全面、可驗證且不可逆的非核化，是美國唯一能接受的結果，而在美國得到要求的結果前，不會在經濟上援助北韓。

他還強調，美國不會重蹈覆轍，不會讓北韓有一步進展後，美國就鬆綁一些制裁。

然而，CVID不會像川普所想能一步到位、一夕發生，蓬佩奧也接證實已能理解這樣的觀點。他指出，川金會將為未來非核化的相關艱難工作確立一套架構，而他對取得成功結果非常樂觀，因為「兩個國家中只有這兩個人能做如此重大決定」。

蓬佩奧的樂觀能否實現，按照川普的說法，在第一分鐘，就知道和金正恩是否合得來。按照排定行程，川普與金正恩將在只帶翻譯的情況下，一對一單獨對談45分鐘。

這顯示，即將72歲的川普，有心和34歲的金正恩、年輕的獨裁者交朋友，但CVID若無法達到美國要求，川普不畏懼翻臉的個人風格，相信金正恩及區域國家都清楚可能的後果。（編輯：廖漢原）1070612

美國北韓高峰會即將登場 ...川金會倒數 金正恩驅車前...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan