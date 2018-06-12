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德專家：金正恩野心勃勃 目標統一半島

中央社2018/06/12 08:31
中央社 國際 / NOWnews
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川金會：各國反應（中央社記者林育立柏林11日專電）川金會今天登場，德國知名的北韓專家法蘭克認為，金正恩野心勃勃，最終目標是統一朝鮮半島，讓韓國贏得世人尊重。

出身東德的法蘭克（Ruediger Frank），曾在蘇聯和北韓生活，目前在維也納大學任教，台灣日前才出版他的近作「北韓，下一步？！」。

法蘭克接受德國「商報」（Handelsblatt）訪問表示，早從1983年開始，北韓經濟就在中國的指引和扶持下，逐步走向開放。過去一再有人預言北韓即將崩潰，顯然低估北韓的戰略位置和中國對北韓的支持。

從豐富的自然資源、勞工的紀律、堅定的民族主義意識形態和隔著陸地邊界與中國接壤等條件來看，法蘭克認為北韓經濟深具潛力，目前改革腳步放慢，主要原因是金正恩擔心北韓會和戈巴契夫（MikhailGorbachev）統治的蘇聯一樣走向混亂。

針對川金會的結果，法蘭克研判，金正恩不可能馬上放棄核武，但可能會用停止導彈測試和允許國際調查員監督核子設備等條件，換取美國在經濟、安全和外交的好處。新加坡峰會只是雙方妥協的開始，未來，美國與北韓將在中國和南韓的協助下，小心翼翼走近。

法蘭克強調，金正恩年輕且野心勃勃，他的終極目標是北韓經濟與南韓平起平坐，完成朝鮮半島統一，讓韓國成為強大的國家，贏得世人尊重。唯有如此，韓國才不用再受死對頭日本擺佈，並在強大的鄰居中國旁保持獨立性。（編輯：廖漢原）1070612

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