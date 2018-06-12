美參議員在院會發聲 AIT新館展現美台友誼

（中央社記者江今葉華盛頓11日專電）美國聯邦參議員賈德納與盧比歐今天在院會發言，祝賀美國在台協會新館落成，認為新館代表的是美台的長久且堅實的友誼，他們也為台灣在國際空間受打壓抱不平。

美國聯邦參議院今天召開院會，討論2019財政年度國防授權法（HR 5515）草案。日前特別訪台、身兼參議院外交委員會亞太小組主席的賈德納（Cory Gardner）在發言時，率先公開為美國在台協會（AIT）12日在台北舉行的內湖新館落成典禮祝賀。

他表示，儘管今天全球焦點都在新加坡，但美國今天在印度洋太平洋區域還有另一項重要的外交進展，那就是美國在台協會的新館落成，這是美國和亞太區域長久夥伴台灣的新篇章。