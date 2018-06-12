美參議員在院會發聲 AIT新館展現美台友誼

（中央社記者江今葉華盛頓11日專電）美國聯邦參議員賈德納與盧比歐今天在院會發言，祝賀美國在台協會新館落成，認為新館代表的是美台的長久且堅實的友誼，他們也為台灣在國際空間受打壓抱不平。
美國聯邦參議院今天召開院會，討論2019財政年度國防授權法（HR 5515）草案。日前特別訪台、身兼參議院外交委員會亞太小組主席的賈德納（Cory Gardner）在發言時，率先公開為美國在台協會（AIT）12日在台北舉行的內湖新館落成典禮祝賀。
他表示，儘管今天全球焦點都在新加坡，但美國今天在印度洋太平洋區域還有另一項重要的外交進展，那就是美國在台協會的新館落成，這是美國和亞太區域長久夥伴台灣的新篇章。
賈德納也透露他將起草一份決議文，歡迎美國在台協會新館落成，以展現美國參議院對此的支持。
他表示，在2016年總統大選後，台灣就承受極大壓力。5月時，台灣失去多明尼加與布吉納法索兩個友邦，也因為中國打壓無法參與世界衛生大會（WHA），但台灣仍決定捐助100萬美元支持世界衛生組織（WHO）對抗非洲伊波拉疫情。現在是美國協助台北抵擋北京壓力的時候了。
緊接著發言的盧比歐（Marco Rubio）也透過機會祝賀美國在台協會新館落成，他表示，這不只是一棟建築，而是台美堅定友誼的強力象徵。
盧比歐指出，這棟建築的落成之際，美國與台灣正面對來自中共的重大挑戰。中國政府成功打壓台灣的國際空間，包括參與世衛組織等國際組織，也讓台灣邦交國轉向北京。他提到中國如何霸凌像萬豪酒店集團等美國企業，也提到蓋璞公司（Gap Inc.）一款T恤上的中國地圖少了台灣而被迫道歉並下架商品，以及美國航空公司接到中國當局要求更改網站的信函等。
盧比歐表示，不只是對台灣，中國當局威脅在美國境內的美國企業與美國勞工，中國不該被允許繼續干擾台灣與全球的聯繫。在台灣旅行法通過後，他呼籲美國行政部門盡快落實，派遣高階官員，包括閣員級官員前往台灣訪問。（編輯：紀錦玲）1070612