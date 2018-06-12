NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈段：侯友宜學生宿舍　分99個門牌假新聞要關三天　她要求先關蔡英文8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

美參議員在院會發聲 AIT新館展現美台友誼

中央社2018/06/12 08:42
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者江今葉華盛頓11日專電）美國聯邦參議員賈德納與盧比歐今天在院會發言，祝賀美國在台協會新館落成，認為新館代表的是美台的長久且堅實的友誼，他們也為台灣在國際空間受打壓抱不平。

美國聯邦參議院今天召開院會，討論2019財政年度國防授權法（HR 5515）草案。日前特別訪台、身兼參議院外交委員會亞太小組主席的賈德納（Cory Gardner）在發言時，率先公開為美國在台協會（AIT）12日在台北舉行的內湖新館落成典禮祝賀。

他表示，儘管今天全球焦點都在新加坡，但美國今天在印度洋太平洋區域還有另一項重要的外交進展，那就是美國在台協會的新館落成，這是美國和亞太區域長久夥伴台灣的新篇章。

賈德納也透露他將起草一份決議文，歡迎美國在台協會新館落成，以展現美國參議院對此的支持。

他表示，在2016年總統大選後，台灣就承受極大壓力。5月時，台灣失去多明尼加與布吉納法索兩個友邦，也因為中國打壓無法參與世界衛生大會（WHA），但台灣仍決定捐助100萬美元支持世界衛生組織（WHO）對抗非洲伊波拉疫情。現在是美國協助台北抵擋北京壓力的時候了。

緊接著發言的盧比歐（Marco Rubio）也透過機會祝賀美國在台協會新館落成，他表示，這不只是一棟建築，而是台美堅定友誼的強力象徵。

盧比歐指出，這棟建築的落成之際，美國與台灣正面對來自中共的重大挑戰。中國政府成功打壓台灣的國際空間，包括參與世衛組織等國際組織，也讓台灣邦交國轉向北京。他提到中國如何霸凌像萬豪酒店集團等美國企業，也提到蓋璞公司（Gap Inc.）一款T恤上的中國地圖少了台灣而被迫道歉並下架商品，以及美國航空公司接到中國當局要求更改網站的信函等。

盧比歐表示，不只是對台灣，中國當局威脅在美國境內的美國企業與美國勞工，中國不該被允許繼續干擾台灣與全球的聯繫。在台灣旅行法通過後，他呼籲美國行政部門盡快落實，派遣高階官員，包括閣員級官員前往台灣訪問。（編輯：紀錦玲）1070612

美防長：駐韓美軍規模不在川...川金歷史性會面 四大智庫有...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan