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MLB／投手犯規丟分　陳偉殷又投不滿5局

體育中心／綜合報導2018/06/12 08:52
▲陳偉殷先發。（圖／美聯社／達志影像）
▲陳偉殷先發。（圖／美聯社／達志影像）

效力於邁阿密馬林魚的我國旅美左投陳偉殷，今(12)日強碰巨人王牌「瘋邦」Madison Bumgarner，不過他此役在5局上又遭遇到危機，仍舊沒辦法撐完5局，還有可能吞下敗投，目前球隊以2:4落後。

首局陳偉殷雖然被Gorkys Hernandez和Buster Posey連敲2安，但他隨後馬上穩定下來，讓接下來的3名打者都擊成高飛球被接殺，也化解了得點圈有人的危機。

2局上，陳偉殷讓對手3上3下，似乎已經找回投球節奏，不過在3局上他又遇到了麻煩。在保送了Hernandez後，面對Andrew McCutchen和Evan Longoria都被敲安，也讓他丟掉了第1分。

4局下，馬林魚菜鳥Brian Anderson轟出陽春砲，幫助球隊將分數追平，之後J.T. Realmuto也擊出二壘安打，Lewis Brinson再敲出帶有1分打點的三壘安打，馬林魚該局反倒逆轉取得2：1領先。

不過陳偉殷卻沒有善用機會，5局上雖然一開始就解決掉Bumgarner，但還是無法解決Hernandez、將其給保送上壘，接著Posey和McCutchen連續安打、讓巨人將分數給追平。

之後陳偉殷故意四壞保送了Longoria，但卻發生要命的投手犯規，免費送給對手1分，教練團也終於忍不住將他給換下場。之後接手的Brad Ziegler又投出保送，巨人趁此機會反超比分為4:2。

陳偉殷今天主投4又1/3局，被敲6支安打、投出4次保送，丟掉4分都是自責分，雖然飆出5次三振，但目前還是敗投候選人。

關鍵字陳偉殷mlb馬林魚巨人
被隆戈利亞痛擊　陳偉殷丟本場首分4.1局丟4分　陳偉殷幸運逃敗投

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