MLB／投手犯規丟分　陳偉殷又投不滿5局

效力於邁阿密馬林魚的我國旅美左投陳偉殷，今(12)日強碰巨人王牌「瘋邦」Madison Bumgarner，不過他此役在5局上又遭遇到危機，仍舊沒辦法撐完5局，還有可能吞下敗投，目前球隊以2:4落後。

首局陳偉殷雖然被Gorkys Hernandez和Buster Posey連敲2安，但他隨後馬上穩定下來，讓接下來的3名打者都擊成高飛球被接殺，也化解了得點圈有人的危機。

2局上，陳偉殷讓對手3上3下，似乎已經找回投球節奏，不過在3局上他又遇到了麻煩。在保送了Hernandez後，面對Andrew McCutchen和Evan Longoria都被敲安，也讓他丟掉了第1分。