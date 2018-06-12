川金歷史性會面 四大智庫有共識：好的開始

（中央社記者潘姿羽台北12日電）川金會登場，對於這次歷史性會面，台灣四大智庫均認同是好的開始，至少緩解地緣政治的不確定因素，但也有學者認為，實質效益尚難定論，「不太相信一個會談能完全解決爭端」。

川金會今天早上於新加坡嘉佩樂酒店正式登場，北韓是否願意「去核」是這次會談的核心議題；但不論美國總統川普、北韓領導人金正恩是否能在會談中達成共識，中經院、中研院、台經院與元大寶華四大智庫均認同，至少是個好的開始，讓近年爭端不斷的地緣政治問題獲得緩解。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，過去2年，東北亞經濟局勢相當不穩定，因此國內外的經濟預測機構都會把地緣政治作為經濟不確定因素，甚至成為東亞產業供應鏈的潛藏風險，如今美國與北韓願意坐下來談，可以降低地緣政治過去對經貿帶來的陰影。