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比利時國際風味評鑑賽 台灣美食出鋒頭

中央社2018/06/12 09:01
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者唐佩君布魯塞爾11日專電）台灣食品在比利時國際風味評鑑賽大出鋒頭，共約185項產品獲獎，受獎台商感謝台灣這塊很棒的土地，孕育出很多好味道，在國際上非常有競爭力。

比利時國際風味品質評鑑所（InternationalTaste & Quality Institute，iTQi）每年集結包括米其林、頂尖廚師及歐洲美食專業人士，為來自全球上千件產品評審認證。今年台灣有105家廠商、約185項產品獲獎，其中有近40家業者出席領獎，獲獎時現場報以熱烈掌聲。

iTQi頒發的風味絕佳認證獎章（Superior TasteAward）分為1至3星等，最高是3星等，代表美味堪稱極品。連續3年獲得3星頂級獎章的產品另授予水晶美味獎章（Crystal Taste Award），今年台灣有6家業者拿下水晶美味獎章，產品包括醬油、茶葉、香酥脆椒、法式香草籽雪茄捲及蔭油等。

南投茶農黃勝豐接受中央社記者訪問表示，很開心得到水晶獎，他種的紅心烏龍茶，茶水軟甜度高，會回甘，是很好的茶。他也稱讚台灣每個地方的茶都很好，很有競爭力，能夠得到國際美食評審肯定，這是南投的光榮，也是台灣茶的光榮。

來自台南市的芒果乾業者也獲獎，負責人黃子玹表示，台灣芒果非常棒，她把芒果所有味道集中在產品中，讓人一口吃可以吃到芒果整個感覺。她說，台灣是很棒的土地，孕育出很多很好的味道，台灣美食在國際上非常有競爭力。

今年台灣獲得認證獎章的產品範圍很廣，除最大宗的茶業外，還包括醬油、拌麵、鴨油、鳳梨酥、牛軋糖、古早味肉燥、咖啡、牛軋糖、麥片等。（編輯：廖漢原）1070612

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