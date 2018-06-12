慈濟素食世代研究資料庫 棄葷投素遠離慢性病

林俊龍今年2月帶領團隊至美國參加每5年舉辦一次的國際素食營養大會，今年第七屆大會中有來自36國代表、逾750人參與，慈濟醫療團隊也發表「素食可降低中風發生率」等多篇論文。

大林慈濟醫院今天發布新聞，林名男與慈濟醫療志業執行長林俊龍，在2005年合作向國民健康署申請飲食與健康的研究計畫，並逐步發展出全球第三大的資料庫，成為國內外素食營養領域研究的重要資產。

林名男表示，這項大型研究計畫以院內健檢中心的6008位、平均年齡53歲的民眾為目標，由具營養背景的研究助理協助「飲食頻率問卷」，透過70個以上問題徹底調查每個人的飲食型態，例如同樣食物多久吃一次，一日或一週幾餐吃素等。

林名男指出，當研究對象3年後再度回院進行全身健康檢查，著手了解他們的飲食有何改變，研究顯示，與持續葷食者的糖尿病發生率比較，由葷轉素和持續素食者的糖尿病發生率，大幅降低33%至50%，同時減少脂肪肝、膽結石等疾病發生。

林名男說，現在有很多研究證實素食對人體健康有莫大助益，且能友善地球環境。慈濟醫療團隊未來會探討素食對免疫風濕疾病、心臟血管疾病等臨床研究與持續追蹤，以照顧民眾健康及預防疾病產生。（編輯：張銘坤）1070612