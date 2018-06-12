川金會》北韓「棄核」？至少要等十年以上

「棄核」的定義相當廣泛，是放棄核武還是中止核試？還是只能用於民間核能發展？北韓如果要棄核，要做到什麼程度，是「不可逆」棄核、國際社會如何查核，棄核要分多少階段達成，都有待磋商。北韓官方對於「棄核」也與美國不同調，北韓國營媒體「北韓中央通信社」稱川金會將討論「朝鮮半島非核化」。因此專家認為，要完成北韓完全棄核，至少要十年以上。

美國總統川普與北韓領導人金正恩12日上午9點在新加坡聖陶沙嘉佩樂酒店會面，舉行歷史性川金會。川普與金正恩會面後握手17秒，接下來將坐下來談北韓核武、韓戰終止等議題，但是在雙邊缺乏共識的前提下，恐難談出結果。

由於美國與北韓之間都有不良的信用紀錄，因此未來如何落實又是一大考驗。1994年美國與北韓達成「朝美核框架協議」（DPRK-U.S. Nuclear Agreed Framework），北韓承諾實現朝鮮半島非核化，以換取美國能源援助，美國也保證不對北韓使用核武。可是在美國總統小布希上台後，在2002年初把北韓列為「邪惡軸心」，並將北韓列為核打擊對象之一，核框架協議自此破滅。

川普陣營中的鷹派人士、國家安全顧問波頓要求北韓循「利比亞模式」棄核，也就是北韓「徹底、不可逆、可驗證地」棄核，在完全棄核前，美國不解除制裁和給予經濟補償。但是利比亞領導人格達費在2003年棄核，2011年就被革命推翻喪命。

北韓金家政權將核武視為阻止外國入侵的保命符，但是川普日前才撕毀伊朗和協議，美國有了違約紀錄，現在要北韓放棄核武談何容易。