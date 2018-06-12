川金會登場 北韓人權議題恐晾在一邊

儘管如此，自從川普3月答應與金正恩見面以來，便繞開了北韓的人權問題。

川普1月發表國情咨文時對國會與美國人民說：「世上沒有一個政權像北韓殘酷的獨裁者這樣，全面且粗暴地壓迫自己的人民。」

美聯社報導，川普這次不會逼迫金正恩面對北韓人權議題。這次高峰會的焦點是核武，而且無論結果如何，金正恩這位年輕獨裁者的國際地位可能水漲船高。

川金會：美國北韓過招（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統川普與北韓領導人金正恩的高峰會今天在新加坡登場，專家指出，北韓人權議題恐怕不是重點。

川普2週前在白宮會見北韓前情報頭子金英哲時，說他們沒有討論人權議題，並強調這不是首要問題。

國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨天在高峰會前簡報中，也沒有提到人權議題。

歐巴馬政府時期的北韓人權議題特使金恩（RobertKing）表示，川普將人權當成用來逼迫金正恩談核武的手段，但這議題本身沒有政策優先性。

金恩說：「另一個問題是，川普急於在這場高峰會上看到一些進展，但在金正恩面前，人權並不是一個好談的議題。」

報導指出，提出人權議題恐使北韓更加懷疑美國有意藉著開放北韓政治體系，來推翻這個世襲的獨裁政權，而這樣做只會使北韓加深對核武嚇阻力量的需求，以確保政權安全。（譯者：林宏翰/核稿：劉文瑜）1070612