柴油門未歇 德下令戴姆勒召回全歐逾77萬輛車

（中央社美因河畔法蘭克福11日綜合外電報導）德國當局今天要求賓士（Mercedes-Benz）製造商戴姆勒召回歐洲約77萬4000輛車，原因是這些車輛裝設違法「減效裝置」，以在監管單位測試時，掩飾高廢氣排放量。

舒爾說：「戴姆勒表示，將以透明的方式與聯邦政府配合，並盡可能以最快速度，移除當局於車輛控制軟體中發現有問題的應用程式。」

戴姆勒發言人向法新社證實召回車輛一事，他也說，相關法律問題，將在針對交通部召回令提出的上訴程序中獲釐清。

法新社報導，所謂的減效裝置，是福斯汽車集團（Volkswagen）「柴油門」（dieselgate）醜聞的核心。2015年9月，這個全球最大的汽車製造商坦承，對全球1100萬輛汽車安裝這項裝置。

在接受排氣檢驗時，減效裝置可讓車輛排出的有害氮氧化物濃度符合限制，但實際行駛時，車輛的氮氧化物排放量卻高達規定數值40倍。（譯者：鍾佑貞/核稿：盧映孜）1070612