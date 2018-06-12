AIT內湖新館落成 設計彰顯台美友誼

經過「舞蝶中庭」後，進入到室內，須通過安檢後，才能搭電梯到3樓，AIT領事組的位置。

在落成典禮舉行之前，美國在台協會（AIT）安排媒體導覽，是接近完工的新館內部首次開放媒體採訪。從新館領事組入口進入後，即是稱為「舞蝶中庭」空間，土色的牆壁上有許多白色蝴蝶圖案作為點綴。牆壁上的兩邊，一邊刻的是台灣由南到北的主要地名，相對應另一邊則是美國的州名。

（中央社記者侯姿瑩台北12日電）歷時9年、耗資約2.55億美元（約新台幣76億元）打造的美國在台協會內湖新館今天落成。新館佔地6.5公頃，建築的建材來自台灣與美國；建物設計彰顯美台紮實關係與友誼。

AIT官員宋子仁（Rashad Jones）在導覽時表示，未來大部分的民眾都會從舞蝶中庭進入AIT新館。新辦公大樓的樓地板面積約為1萬5000平方公尺，新館使用的建材來自美國和台灣；未來將整合目前分散在4處不同地方的AIT單位。

宋子仁指出，新館設計的重點是彰顯美國民主價值，以及對台灣的敬重，整個基地面積有6.5公頃，但AIT只開發其中的2.4公頃，並大量運用庭園造景，盡量維持原有的自然風貌。

AIT領事組副組長史建邦（Travis Sevy）表示，領事組的主要業務是處理簽證和護照等服務，推動美台間的人民交流與經濟發展。未來將有19個窗口辦理各項領事業務，包括簽證面談，他說，領事組的36位同仁都很期待在新館為民眾服務。

史建邦說，去年AIT核發3萬4000多張簽證，其中將近一半是留學和學術交流簽證，台灣是美國第七大國際學生來源。此外，平均每年有超過46萬名台灣人赴美洽商、留學、觀光和探親；自從台灣2012年加入美國免簽證計畫以來，赴美台灣旅客增加60%。

另一方面，史建邦說，每天平均約有7萬9000名美國公民在台灣，去年AIT就核發了近1萬本護照。

此外，特別的是，AIT新館的主要大廳擺設來自美國與台灣的藝術作品，為新館增添藝術氣息。AIT政治官任友飛（Toy Reid）表示，大廳展示作品包括美國藝術家麥金尼斯（Ryan McGinness）的「無題-台灣印象」，以及台灣書法家傅申揮毫的作品，內容是「荀子」勸學篇「不積跬步，無以致千里；不積小流，無以成江海」。

任友飛說，傅申把這段話的意思加以引申，用來彰顯美國和台灣多年來建立的紮實關係與友誼。

落成典禮稍晚將正式舉行，AIT台北處長梅健華（Kin Moy）、AIT主席莫健（James Moriarty）、美國主管教育與文化事務的助理國務卿馬利．羅艾斯（MarieRoyce）、國務院海外建築業務局官員默色（WilliamH. Moser），以及總統蔡英文、行政院長賴清德等人將出席參加。（編輯：李淑華）1070612