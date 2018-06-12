〈川金會前瞻〉成功則陸股、美ETF笑 失敗則歐股哭

根據一項探討過去關於北韓重要事件後金融市場反應的研究，如果「川金會」成功，中國股市和美國 ETF 基金將會上漲，但如果「川金會」失敗，歐股可能會受創。

「川金會」預計週一晚間在新加坡召開，目前尚不確定兩國領導人是否會就立即無核化、解除制裁等議題達成協議。但根據《CNBC》對沖基金使用的定量分析工具『Kensho』的分析，倘若雙方領導人接近解決問題，對中國股市特別有利。

南北韓領導人會談後顯示兩方關係改善，過後兩個交易日，iShares 中國大型股 ETF(FXI-US) 平均上漲 0.9%。這項研究調查了自金正恩 2011 年後期取得政權以來的 19 件重要大事。