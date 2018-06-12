徐志摩孫出書追尋祖父：他是女性主義者

這本書是由英文版 Chasing the Modern翻譯而來，並加上多幅徐家的照片。

徐善曾1946年生，6歲時移民美國，擁有耶魯大學應用物理學博士學位，曾是科技公司的主管。他從小就好奇祖父是什麼樣的人，退休後致力於研究徐志摩的生平，近10年內走訪8個國家，與眾多學者及徐志摩生前的好友或其後人詳談，並完成「志在摩登：我的祖父徐志摩」一書。

（中央社記者張淑伶上海12日電）詩人徐志摩的嫡孫徐善曾，11日在上海的新書發表會中述說一路追尋祖父蹤跡、探尋祖父為人的心得。他認為，徐志摩主張男女平等，可說是一名女性主義者。

徐善曾11日在上海的一家書店內以英文宣傳自己的新書，書籍譯者楊世祥擔任口譯。

徐善曾在書中說，「對祖父的性格及其人生的選擇，我也曾感到悲喜交加，他的某些選擇傷害了至親之人，的確令人失望。」但是經過幾十年的尋訪，徐志摩在他們姐弟心中已不再是個符號，而是有血有肉的人。他最感欣慰的，是徐志摩仍然活在詩歌愛好者的心中。

徐善增移民美國前由祖母張幼儀帶大，他說，雖然祖父母離婚了，而且是中國第一起西式離婚案例，但徐志摩在張幼儀心中仍占有重要地位，正是徐志摩對於現代性的追求，也激發張幼儀自強自立，甚至徐家一家老小都仰賴張幼儀扶養。

徐志摩在哥倫比亞大學經濟系的碩士班畢業論文是「論中國婦女的地位」，他認為中國女性在社會扮演重要角色，而不僅是被壓迫的對象。

「我相信徐志摩對張幼儀沒有深切的愛情，但他仍然對張幼儀後來的成就欽佩。」徐善曾說，從徐志摩崇敬和愛戀的女性都很有才華來看，他希望的另一半絕不是花瓶，而是與自己能平等的獨立的人，徐志摩骨子裡可說是名女性主義者。

這本書還探討了徐志摩在劍橋大學所受到的滋養，他在科學、新的政治主張和文化藝術方面都獲得啟發，並希望把新東西帶回中國。

徐志摩1931年死於空難，年僅35歲。徐善曾說，經過多年尋訪，他認識到徐志摩人生的旅程並不是冒險，而是用自己短暫的一生去探索究竟什麼才是現代精神。（編輯：楊昇儒）1070612