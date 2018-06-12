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中央社

傳澳洲台工頭欺壓台人 外交部籲當事人聯繫駐處

中央社2018/06/12 09:33
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者顧荃台北12日電）網傳澳洲農場的台灣工頭剝削打工度假的台灣人，外交部今天表示，呼籲當事人儘速與駐處聯繫，以提供協助；駐處並已通報澳洲專責保護外籍人士工作權益的「平等工作監察署」。

蘋果日報報導，有多位民眾指控，在澳洲卡布邱經營草莓農場的台灣工頭剝削台灣人，不但工作有一天沒一天、拖欠薪資多時；工頭還夜間登門要大家搬家，工頭女友甚至毆打女房東。

外交部發言人李憲章上午表示，駐布里斯本辦事處在本案經網友傳播後，即設法聯繫發文網友，希望與相關員工取得聯繫，以瞭解詳情並儘速提供協助，但尚未獲得回覆。外交部呼籲相關當事人儘速與駐處聯繫，以便及時獲得必要協助。

李憲章表示，駐處也與受控訴的台籍工頭取得聯繫，並已通報澳洲專責保護外籍人士工作權益的「平等工作監察署」（Fair Work Ombudsman, FWO）要求協助。駐處仍將設法與相關各方取得聯繫後，洽請澳洲警方及「平等工作監察署」等相關單位協助釐清事實，並妥做處理。

李憲章說，每年約有2萬名台灣青年赴澳洲度假打工，外交部呼籲注意人身安全並重視自身權益，如果有任何需要，可主動聯繫駐澳相關館處尋求諮詢意見及協助。（編輯：楊玫寧）1070612

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