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廣編／鐵之王座：Iron　Throne王城戰即將開打

本報訊2018/06/12 10:01
▲《鐵之王座：Iron Throne》王城戰即將開打。（圖／公關照片）
▲《鐵之王座：Iron Throne》王城戰即將開打。（圖／公關照片）

全球成長最快速的手機遊戲公司網石(Netmarble Corporation)今(7日)宣布，旗下為了行動裝置所開發的最新MMO策略遊戲《鐵之王座：Iron Throne》於全球上市以來，將首次於台灣時間6月9日上午11點展開王城戰。


▲《鐵之王座：Iron Throne》首場王城戰即將開打。（圖／公關照片）

當位於每個王國中心的王城開放時，聯盟將有機會以先搶先贏的原則佔領空的王城。即使王城被他人佔領，聯盟的玩家也能透過攻擊來征服王城。


▲成功抵禦敵軍攻擊6小時的聯盟將可獲得和平護盾。（圖／公關照片）

此外，每個成功防守王城6小時的聯盟將獲得長達6天的和平護盾。當王城戰宣告結束時，和平護盾將被啟用，而獲勝的聯盟盟主則成為王國的國王。


▲王城戰獲勝後將能獲得豐富的獎勵。（圖／公關照片）

若聯盟對王城戰所發動的攻擊成功，國王將會得到特殊的獎勵，包含了可使用王城商店和王國福利、使用古代龍的技能和有機會更換王國名稱、旗幟，使王國內的其他玩家處於增益和減益效果，並於榮譽殿堂中留下記錄。不僅如此，整個獲勝的聯盟將獲得30萬金幣、來自其他所有聯盟的稅收白銀和榮譽點數。

網石公司CGO李承元表示：「王城戰是《鐵之王座：Iron Throne》任命王國統治者的關鍵特色，我們相信首場王城戰將為我們的玩家帶來最頂級的戰鬥樂趣。透過依靠聯盟的盟友和他們的國王，玩家爭取王座的權利將能獲得驚人的獎勵。」

《鐵之王座：Iron Throne》現在已於iOS和Android平台上的App Store和Google Play提供免費下載。為了慶祝《鐵之王座：Iron Throne》正式上市以及超過100萬名玩家參與事前登入，網石將送出特殊獎勵給於5月16日至6月15日期間內參與事前登入的所有玩家，包含了1,000黃金、次元征服者頭盔和次元征服者大劍等特殊獎勵，欲了解《鐵之王座：Iron Throne》更多資訊，請至官方網站。

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