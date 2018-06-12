NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈假新聞要關三天　她要求先關蔡英文正妹穿比基尼潛水　「海草」炸露8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

和大沈國榮：深耕電動車及中國大陸市場

中央社2018/06/12 09:43
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者鍾榮峰台中12日電）和大董事長沈國榮表示，2030年將是燃油車終止點，和大積極深耕電動車產品，擴展AI智能化產線，深耕中國大陸電動車客戶達到如期交貨目標。

汽車傳動系統製造廠和大今天上午在台中舉行股東會，沈國榮致詞表示，觀察國際車市發展趨勢，電動車已漸成主流，各國政策持續發展，預估2030年將是燃油車終止點。

沈國榮表示，和大發展電動車應用減速箱和差速器產品，國際車市偏重中國大陸與美國市場，電動車去年在中國大陸持續成長，美國除了特斯拉（Tesla）外，包括通用、福特、克萊斯勒等車廠也持續發展電動車。

因應未來國際競爭力，沈國榮表示，和大致力擴展AI智能生產線，3年前計畫、2年前執行，目前嘉義大埔美新廠大部分產線，投入智能化生產。

有鑑未來發展，沈國榮指出，傳統生產進入到AI智能化生產，需要物聯網、雲端、大數據、以及程式設計改變控制人才等。

在中國大陸布局，沈國榮表示，不少電動車客戶未來2年會在中國大陸上海設廠，和大在中國大陸布局很早展開，持續加速布局，目標讓中國大陸電動車客戶可達到如期交貨目標。

和大表示，持續爭取與國外汽車零組件廠及車廠，更多長期合作機會，尋求與變速箱大廠、汽車廠及電動車廠策略聯盟及技術合作機會。

在產能布局，和大指出，嘉義大埔美新廠先行推動生產力4.0，除添購自動化及半自動化機器，及先進檢驗設備外，規劃逐步推行智慧型自動化生產及檢驗。

和大去年合併營收新台幣67.19億元，較前年57.81億元成長16.22%，創歷年新高。和大去年歸屬母公司業主淨利12.04億元，較前年11.23億元增加7.2%，去年每股稅後純益4.81元，優於前年EPS 4.78元。去年獲利和EPS創歷史新高。（編輯：楊凱翔）1070612

經濟顧問心臟病發 川普很忙...川金會能否解僵局 美專家...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan