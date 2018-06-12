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中央社

經濟顧問心臟病發 川普很忙仍發推文

中央社2018/06/12 09:38
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者江今葉華盛頓11日專電）正準備和北韓領導人金正恩會晤的美國總統川普仍推文發訊，白宮首席經濟顧問柯德洛心臟病發住院治療。柯德洛被認為是美中貿易戰的背後推手，鷹派立場對中國向來沒有好話。

在全球緊盯川金世紀會晤之際，已經出發抵達會場的川普，還是透過推特大爆料。他推文指出，白宮國家經濟會議主席柯德洛（Larry Kudlow）心臟病發作，目前在華盛頓地區的醫院接受治療。

曾經是美國財經媒體CNBC評論員的柯德洛，在確定接任白宮首席經濟顧問職務時曾說，美國應領導一個大型的貿易夥伴同盟，對抗中國，讓中國知道是他們破壞規則，正是中國的自身作為，才招致美國的強勢回應。

在美國首度祭出要對中國銷往美國高達1500億美元貨品課徵關稅時，柯德洛也表示，這不是談判手段，白宮希望中國能有所改變。他當時說：「要怪就怪中國，而非川普。中國數十年來一直在做不公平與非法貿易行為，他們在許多案件裡都未遵循世界貿易組織（WTO）規範。」

不光對中國，柯德洛捍衛美國經濟利益的鷹派立場也延伸到美國主要盟國。日前川普在七大工業國集團（G7）得罪各盟邦後，柯德洛也跳出來捍衛川普。他認為，川普之所以從G7峰會的聯合公報抽身，是因杜魯道的「背叛」，這無異是讓川普在與北韓領導人金正恩的峰會前示弱。

柯德洛說：「川普不會任由一個加拿大總理擺布，他不容許在與北韓談判前，出現任何示弱的情況。」柯德洛的鷹派立場可見一斑。（編輯：紀錦玲）1070612

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