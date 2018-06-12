經濟顧問心臟病發 川普很忙仍發推文

（中央社記者江今葉華盛頓11日專電）正準備和北韓領導人金正恩會晤的美國總統川普仍推文發訊，白宮首席經濟顧問柯德洛心臟病發住院治療。柯德洛被認為是美中貿易戰的背後推手，鷹派立場對中國向來沒有好話。

在全球緊盯川金世紀會晤之際，已經出發抵達會場的川普，還是透過推特大爆料。他推文指出，白宮國家經濟會議主席柯德洛（Larry Kudlow）心臟病發作，目前在華盛頓地區的醫院接受治療。

曾經是美國財經媒體CNBC評論員的柯德洛，在確定接任白宮首席經濟顧問職務時曾說，美國應領導一個大型的貿易夥伴同盟，對抗中國，讓中國知道是他們破壞規則，正是中國的自身作為，才招致美國的強勢回應。