〈大立光股東會〉順利股利議案 每股將配發72.5元

股王大立光 (3008-TW) 今 (12) 日召開股東會，會中決議擬對去年盈餘每股配發現金股利 72.5 元，創該公司每股股利配發新紀錄，此股利案獲通過，大立光將配發出 97.25 億元現金給股東。大立光股東會今天全部議程 20 分鐘結束。

大立光每股將配發 72.5 元現金股利，盈餘配發率為 37.43%，略遜於去年的 37.47% 配發水準，但金額仍創新高，以昨日大立光收盤價 4550 元計算，現金殖利率約為 1.59%。

大立光目前的台中精密機械園區二廠持續進駐人員與設備中，大立光考量本身的資本支出及資金需求，因此維持與上一年接近的盈餘配發率水準。