川金會能否解僵局 美專家多持保留

葛林曾在小布希政府時期任職國家安全會議亞洲事務主管。他說：「我們已與北韓有過多項協議，現在我們知道，他們在談判裡有過多棒的紀錄－超棒的屢次騙人紀錄，所以這是我們現在面對的背景。」

彭博（Bloomberg）報導，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）主管亞洲與日本事務的資深副總裁葛林（Michael J. Green）認為，北韓過去就允諾過非核化，不過在獲得美國讓步後，持續發展核子計畫。

川金會：美國北韓過招（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統川普今天與北韓領導人金正恩舉行歷史性峰會，兩人握手並將共進午餐，扭轉去年還看似瀕臨核戰的氛圍。但專家仍對川金會能否打破朝鮮半島僵局持保留態度。

另一華府智庫「歐布萊特石橋集團」（AlbrightStonebridge Group）的副總裁艾特巴赫（EricAltbach），曾在小布希政府時期代表國安會討論過北韓制裁。他則認為，川金會能為東北亞區域安全的未來架設舞台。

艾特巴赫說：「儘管北韓核子議題是段非常具挑戰性之路，但我們能取得更具合作性途徑並降低緊張的空間，又或者峰會失敗，能真正帶我們走往其他方向。」

法新社報導，布魯金斯研究所（BrookingsInstitution）專家何瑞恩（Ryan Hass）說：「若沒能達成朝有意締結和平條約方向的聲明，或沒有來自北韓說願非核化的聲明，我們很快會發現這是個空洞的峰會。若前述情況發生，很快我們就會淪入『這是誰的錯』的交相指責。」（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1070612