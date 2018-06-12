499促案電信業者進補 外資：恐降中期利潤表現

（中央社記者江明晏台北12日電）電信三雄公布5月業績，歐系外資指出，499吃到飽短期促案產生提前終止費用，暫時提高ARPU和利潤，但可能會降低中期利潤表現，認為是錯誤型態的獲利成長。

電信業5月財報出爐，受惠499吃到飽熱潮，台灣大哥大表示，間接帶動OTT相關加值服務及創新應用業務推廣；因499促案，中華電信5月整體行動通信營收也較去年同期增加。

台灣大哥大5月每股賺0.55元，贏過中華電信的0.46元和遠傳電信的0.3元，蟬聯獲利王寶座。

電信三雄公布5月業績，歐系外資指出，電信三雄5月淨利潤和稅息前折舊攤銷前利潤(EBITDA)分別年增16%和22%，相較近幾個月年減幅度普遍達兩位數的狀況大幅回升，但值得注意的是，這是來自母親節499吃到飽短期促案，導致大部分用戶取消舊方案並採取更便宜的選擇，產生了提前終止費用，暫時提高平均每戶貢獻金額(ARPU)和利潤，但可能會降低中期利潤表現。