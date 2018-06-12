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中央社

499促案電信業者進補 外資：恐降中期利潤表現

中央社2018/06/12 09:52
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北12日電）電信三雄公布5月業績，歐系外資指出，499吃到飽短期促案產生提前終止費用，暫時提高ARPU和利潤，但可能會降低中期利潤表現，認為是錯誤型態的獲利成長。

電信業5月財報出爐，受惠499吃到飽熱潮，台灣大哥大表示，間接帶動OTT相關加值服務及創新應用業務推廣；因499促案，中華電信5月整體行動通信營收也較去年同期增加。

台灣大哥大5月每股賺0.55元，贏過中華電信的0.46元和遠傳電信的0.3元，蟬聯獲利王寶座。

電信三雄公布5月業績，歐系外資指出，電信三雄5月淨利潤和稅息前折舊攤銷前利潤(EBITDA)分別年增16%和22%，相較近幾個月年減幅度普遍達兩位數的狀況大幅回升，但值得注意的是，這是來自母親節499吃到飽短期促案，導致大部分用戶取消舊方案並採取更便宜的選擇，產生了提前終止費用，暫時提高平均每戶貢獻金額(ARPU)和利潤，但可能會降低中期利潤表現。

根據國家通訊傳播委員會(NCC)統計，7天期間中華電信處理這項資費方案的案件量約144萬件，遠傳電信、台灣大哥大申辦量也達約30萬件。

歐系外資分析，這意味著當時約有十分之一的人口簽署低成本方案，中華電信確實增加了用戶，但是遠傳和台灣大可能就受到影響；電信商雖指出，競爭已經正常化，但由於線上通路仍存在499元吃到飽方案，且隨著小業者繼續投資，很難有把握地預測ARPU值的回升。（編輯：楊玫寧）1070612

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