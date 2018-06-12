迎世足賽　銀行攜電商搶攻周邊財　消費滿額送刷卡金

根據業者觀察，近期入口網站搜尋熱度不減，Google Trends（搜尋趨勢）近90日（2月17~5月9日）2018世足賽搜尋成長500%。此外，蝦皮購物統計也發現，近2周內與世足、足球相關的關鍵字搜尋量成長1倍以上；樂天市場也說，近2周世足賽、FIFA、世界盃足球賽、足球等相關關鍵字搜尋量也已暴增5倍。

世界盃足球賽（FIFA WORLD CUP）即將於6月14日開打，根據 Google Trends（搜尋趨勢）統計，有關「2018世足賽」搜尋成長達500％，有望帶動國內參與、觀賞人口，因此，不少銀行也攜手電商平台推出足球周邊商品，搶攻世足商機，並祭出消費滿額贈刷卡金優惠。

銀行業者指出，國人規律運動人口與運動消費支出成長皆穩定成長，根據教育部體育署統計，去（2017）年規律運動人口達33.2%，較2016年增加0.2%。而我國民眾運動消費支出調查，2016年亦較2015年成長3.2%。

除了世界盃足球賽相關議題，日本知名卡通「足球小將大空翼」也推出手機遊戲與動畫新作品，一同炒熱足球題材。

也由於世界盃足球賽即將登場，銀行預期有望帶動國內參與、觀賞人口，部分銀行更攜手電商平台推出足球周邊商品，例如足球賽啦啦隊服、世界盃紀念款足球、兒童足球遊戲組等，鼓勵民眾一同響應運動，看比賽，為支持球隊加油。

以永豐銀行為例，就與 PC Home 平台合作，推出周二消費滿1000元，贈100元刷卡金；聯邦銀行則攜手momo購物網，祭出周日消費滿1000元，贈100元刷卡金；中信銀行與Yahoo商城合作，聯名卡回饋最高6%刷卡金；凱基銀行攜手udn買東西，分期滿3000元贈2%刷卡金；玉山銀行則與東森購物合作，單月滿3000元送50元刷卡金。