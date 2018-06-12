亞泰配發2.75元股息 今年營運續喊衝

亞泰影像106年度合併營收36.53億元，年增15%，營業淨利4.09億元，年增37%，營收創歷史新高，主要受惠營運規模成長，管績效提升以及緬甸廠效發揮，毛利率進一步攀升，稅後盈餘3.01億元，雖新台幣及人民幣升值產生匯兌損失，獲利年增10%，營收及獲利仍雙創歷史新高，每股盈餘則因可轉換公司債轉換增加，股本擴大，EPS為4.25元。

亞泰影像董事長賴以仁表示，未來研發策略將運用影像感測技術優勢，持續拓展產品多角化及開發利基型產品，積極整合資源強化開發能力，例如應用於影印機市場、工業檢測用途等產品。運用既有專業封裝技術與產品設計能力，與客戶共同開發高進入障礙的模組產品，如醫療用相機模組等，建立其他產品線長期發展環境。

展望今年，吳淑品表示，去年營收及獲利均創歷史新高，今年有機會比去年好，目前CIS影像感測模組總產能為2700萬套，持續呈現滿載狀態，今年產能增加一點點，整體營運努力維持去年歷史新高相當水準。其中第2季預估較第1季成長，可維持去年同期歷史次高相當水準。

亞泰生產的CIS主要應用多功能事務機（MFP）等領域，吳淑品表示，市場預估今年MFP將持平表現。

亞泰影像去年第4季起開始出貨給小米的掃地、拖地機器人用的雷射感測器模組，預估今年將放量出貨，預估7月份月產能可拉高到25萬顆，今年掃地機器人營收貢獻可望超過5%。（編輯：楊凱翔）1070612