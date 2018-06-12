鴻海工業富聯再奔漲停　富士康衡陽廠違規全面調查中

鴻海富士康工業互聯網（工業富聯，FII）繼11日上市第2天飆漲停後，今（12）日股價再奔漲停來到人民幣23.99元，漲幅10%，至於鴻海早盤則漲0.23%，來到87.6元。不過，日前卻也有外媒報導，富士康衡陽廠有大量非法派遣員工，且都是低薪並超時工作。為此，鴻海11日發出重訊，表示公司已展開調查，若有任何違規情形，會立即改善。
鴻海富士康工業富聯（FII）上周五（8日）於上交所掛牌上市，以漲停作收，而昨日上市第2天再鎖漲停，來到人民幣21.81元，總市值人民幣4296億元（約新台幣2兆元），市值排名A股第10名，也超越鴻海市值的新台幣1.52兆元。工業富聯今日上市第3天開盤氣勢不減，跳空再奔漲停，來到人民幣23.99元。
工業富聯喜氣洋洋，但同時也有外媒報導，富士康有低薪超時的情況。英國衛報報導，亞馬遜（Amazon）今年3月派出審計人員到富士康衡陽代工廠，據了解衡陽廠主要生產亞馬遜電子書閱讀器 Kindle 與智慧揚聲器 Echo，結果發現該廠雇用了大量非法派遣員工，且有低薪且超時工作的情況。
為此，鴻海11日發出聲明表示，公司不評論任何有關既有及潛在客戶、產品、供應鏈夥伴的市場媒體傳言。至於針對衡陽廠的狀況，公司內部已展開全面調查，若有任何違規情形，將會立即改善處置，以確保所有集團企業社會責任規範得到貫徹執行。
而今日還傳出有深圳員工在廠區內貼「致富士康員工的公開信」，因受不了房租狂漲，因此要求提高薪資。大陸財聯社報導，公開信內容指出，富士康按照員工底薪的5%繳納住房公積金，導致員工一年損失1000元人民幣，因此要求富士康足額繳納公積金，並提高薪資，希望跟得上房租漲幅。不過，目前富士康對此還未有回應。