鴻海工業富聯再奔漲停　富士康衡陽廠違規全面調查中

鴻海富士康工業互聯網（工業富聯，FII）繼11日上市第2天飆漲停後，今（12）日股價再奔漲停來到人民幣23.99元，漲幅10%，至於鴻海早盤則漲0.23%，來到87.6元。不過，日前卻也有外媒報導，富士康衡陽廠有大量非法派遣員工，且都是低薪並超時工作。為此，鴻海11日發出重訊，表示公司已展開調查，若有任何違規情形，會立即改善。

鴻海富士康工業富聯（FII）上周五（8日）於上交所掛牌上市，以漲停作收，而昨日上市第2天再鎖漲停，來到人民幣21.81元，總市值人民幣4296億元（約新台幣2兆元），市值排名A股第10名，也超越鴻海市值的新台幣1.52兆元。工業富聯今日上市第3天開盤氣勢不減，跳空再奔漲停，來到人民幣23.99元。