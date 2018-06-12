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杜絕後患 蘋果明令禁用iPhone挖礦

鉅亨網2018/06/12 10:10
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科技巨擘蘋果 (Apple) (AAPL-US) 週一 (11 日) 更新其開發商導引，明確禁止「比特幣一類的加密貨幣挖礦行為」。

新規定限制開發這類 app，因為這類 app 在挖礦過程中消耗電池、讓設備過熱，對設備資源造成不必要的壓力。

蘋果在其官網上公布，「App 以及在 app 內顯示的任何第三方廣告，都不可以運作無關的背景工作，例如加密貨幣的挖礦工作。」

由於挖礦需要大量的能源和運算能力，單靠一台 iPhone 或 iPad 不太可能成功「挖掘」比特幣，但蘋果此舉可以先發制人地阻止日後的挖礦行為，因為難保日後不會出現所需能源較不密集的數位貨幣，也可以阻止開發商利用 app 將多台設備連結在一起以完成一宗挖礦行為。

以下是蘋果網站聲明：

根據蘋果內部知情者透露，其實早在 2014 年蘋果就制定了關於加密貨幣的導引，因為當時 app 商店拒絕上架 Coinbase 和其他加密貨幣 app，理由為「懸而未解的爭議」。

蘋果沒有回應媒體的置評請求。

加密貨幣的「挖礦」行為基本上是由高效能電腦完成的數學演繹工作。為了交易比特幣，必須透過複雜的數學方程式來驗證，接著添加到所謂的「分散式帳本」中，作為解決方案的回報，「礦工」就能獲得比特幣。

根據比特幣礦業公司 Coinmint 的數據，在一台電腦上，這樣的挖礦過程會產生 1400 瓦功率，等同一台吹風機。

許多 iOS 商店上的 app 聲稱讓使用者靠個人設備挖礦，包括「Crypto Coin Miner」和「Cryptocurrency Cloud Mining」等，後者還宣稱讓用戶「不用砸大把的錢、不用直接參與軟硬體，就可以賺錢並獲得加密貨幣。」

上週末，在相較小型的南韓交易所稱遭駭客攻擊後，比特幣觸及 2 個月來最低價位，根據 CoinDesk，週一交易價格接近 6726 美元。

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關鍵字蘋果iphone挖礦比特幣區塊鏈afpheadline
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