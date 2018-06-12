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亞泰緬甸廠新產能設備已到位 產能增至每月90萬套

鉅亨網2018/06/12 10:13
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亞光 (3019-TW) 旗下感測模組廠亞泰影像 (4974-TW) 今 (12) 日舉行股東會，順利通過去年財報與今年股利，亞泰影像目前 CIS 模組全球市占率 35%，將持續擴充產能，將由中國大陸搬進每月 30 萬套的設備，將使當地產能從每月 60 萬套增加至 90 萬套，營運動能可望再加溫。

亞泰股東會順利通過議案，每股將配現金股利 2.75 元，現金股利殖利率為 5.89%。

亞泰影像生產的 CIS 模組目前全球市占率 35%，其中緬甸廠將持續擴大生產規模，將由中國大陸再搬進每月 30 萬套設備，當地月產能將從每月 60 萬套增加到 90 萬套；隨著緬甸廠產能擴張，可有肋亞泰影像對客戶掌握及營運成本控制。

另外，亞泰影像生產醫療器材追蹤人體細胞影像的感測，也將加入小量量產行列。

亞泰影像去年稅後純益約 3.01 億元，年增 10%，每股純益達 4.25 元；亞泰董事長賴以仁指出，去年出貨給全球 4 大多功能事務機廠商的 CIS 模組達 2700 萬套，包括出貨量及出貨金額均為該公司成立以來的最佳狀況，年增率約在 10-15%，預估 2018 年的在此一產品類別的出貨量仍可望維持此一最佳狀態。

亞泰日 K 線圖

 

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