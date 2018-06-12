499促案是慘案 蔡明忠：祈禱上蒼憐憫別再來

（中央社記者江明晏台北12日電）台灣大哥大今天舉行股東會，有小股東提問，499吃到飽熱潮使員工加班過勞，董事長蔡明忠表示，促案對電信業其實是「慘案」、「祈禱上蒼憐憫」，未來不要再發生。

電信3雄在5月9日起限時7天開放全民申辦499吃到飽方案，引爆台灣電信史上空前的搶辦熱潮，導致第一線門市人員累癱，更衍生出不少糾紛與亂象，被網友比喻為「499之亂」。

有小股東在台灣大哥大股東會上提問，499吃到飽熱潮，使員工加班過勞，希望管理階層能履行關心勞動權益。

蔡明忠坦言，促案對電信業來說其實是「慘案」，用戶權益是否有得到提升，還不確定，但不可諱言，大幅提升4G滲透率，台灣將在全球名列前茅。