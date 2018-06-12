巴拉圭候任總統阿布鐸訪巴西

阿布鐸強調改善巴西與巴拉圭聯繫的重要性。目前巴拉圭有4項橋樑項目，對提高巴拉圭競爭力和對外連結性至關重要。

阿布鐸表示，向泰梅爾（Michel Temer）提出強化連接兩國的4座橋樑建設，這是巴拉圭的長期訴求。

巴西是巴拉圭總統選舉結束後，阿布鐸（MarioAbdo Benitez）首次出國的目的地，他將於8月15日在亞松森就職，任期5年。

（中央社記者唐雅陵聖保羅11日專電）巴西總統泰梅爾和巴拉圭候任總統阿布鐸舉行會議，討論雙巴間的橋樑建設及合作打擊組織犯罪、販毒和洗錢等議題。

巴西與巴拉圭兩國建造的最後一座橋樑在53年前，連接巴拉圭東方市（Ciudad del Este）和巴西伊瓜蘇（Foz do Iguacu）的「友誼橋」。

阿布鐸與泰梅爾還談到兩國政府需加強打擊組織犯罪、販毒和洗錢的合作。組織犯罪目前是世界上最有效發展的全球化活動，所有國家必須共同努力，切實處理問題。阿布鐸還談到加強兩國間購物旅遊及經貿易關係。

巴拉圭總統選舉在4月22日舉行，阿布鐸獲得46.49%的選票，與第2名候選人的差距不到10萬票。

阿布鐸出身企業家，競選期間因父親曾擔任巴拉圭軍政獨裁統治者史托斯納爾（Alfredo Stroessner）的私人秘書，遭到批評。

阿布鐸為史托斯納爾辯護，認為他為巴拉圭做了很多事，並強調不同意針對軍政時期侵犯人權、酷刑和迫害的指控。（編輯：廖漢原）1070612