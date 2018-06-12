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H股招股書沒說的 小米上市前向雷軍派股百億 拖累Q

鉅亨網2018/06/12 10:24
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中國證監會昨 (11) 日凌晨披露了小米擬在上交所發行 CDR 的招股說明書，提及集團今年 4 月初向創辦人雷軍發行新股，產生人民幣 98.3 億元 (約港幣 120 億元) 薪金開支，影響今年上半年以至全年業績，拖累第一季大虧人民幣 70 億元

此外外電引述消息指，小米正考慮擴大 CDR 的集資至 50 億美元 (約港幣 390 億元)，佔其整個 100 億美元 (約港幣 780 億元) 的上市計劃的比例增至一半，這意味着在香港 IPO 集資額將縮減。早前的消息指，小米在港的集資額將佔 70%，大陸 CDR 將佔 30%。

小米 CDR 招股書比起香港的初步版本，有少數地方的披露明顯較為詳盡，其中包括公佈小米今年首季表現，其內營收人民幣 344.12 億元，淨虧損人民幣 70.27 億元，淨利潤率為負 20.42%，截至 2018 年 3 月 31 日，累計虧損達人民幣 1351.63 億元。

過去 3 個年度，除了 2016 年度小米錄得人民幣 5.53 億元純利外，2017 年及 2015 年度均錄虧損，分別虧人民幣 438.3 億元及人民幣 75.81 億元。

此外，中證監昨日上載小米 CDR 上市招股書中，提及集團今年 4 月初向創辦人雷軍發行新股，產生人民幣 98.3 億元 (約港幣 120 億元) 薪金開友，影響今年上半年以至全年業績。

值得留意的是，CDR 招股文件進一步披露，根據公司與優先股股東間的協議，若公司在約定時間內未有在香港、紐約等主要交易所，或投資者認可的交易所上市，有權要求小米贖回其持有的優先股，令集團可能面臨支付巨額資金的風險。

不過，翻看香港初步招股文件，雖然亦有提及贖回事項，卻僅簡短記錄在附錄部分，而且未曾提及風險問題。惟 2 份文件不約而同地未有明確公布「上市時的估值需達一定水平」所指的實際估值，以及約定時間為何時。

小米在 5 月 3 日就先於香港遞交了招股書，原計劃是在 6 月底掛牌上市，但考慮到配合 CDR 進展，並避免 CDR 投資者損害權益，小米決定在籌備大陸發行 CDR 的同時，同步籌備於香港上市。

在確定滿足「合格上市」的前提下，公司將實現境內 CDR 同步發行；在此情況下，公司上市後優先股即可轉化為普通股，從而消除優先股贖回風險，消除對境內 CDR 投資者影響。

消息指出，小米的 CDR 發行日期和香港 IPO 日期或定於 2018 年 7 月 16 日和 17 日。

香港《明報》引述信永中和 (香港) 會計師事務所管理合夥人盧華基表示，小米 CDR 招股書及港交所的招股文件有分別實屬正常，因中港上市規則有別，兩地監管機構所要求風險披露亦有所不同。

對於小米上載於港交所的招股文件未有提及合格上市地等風險，他認為，香港實行披露為本，相信小米通過上市聆訊後，會披露更多風險因素。

另據小米 CDR 招股書中提及，募集資金的 40% 將用於全球擴張，2018 年計劃進入或鞏固在東南亞及歐洲的市場地位，2019 年及未來，要在歐洲、亞洲及其他地區進一步擴大地區覆蓋範圍。

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